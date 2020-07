Sergio Ramos asegura que las victorias son por mérito del equipo y no del árbitro

Madrid.- Luego de vencer de manera polémica el Athletic de Bilbao, el defensa central del Real Madrid Sergio Ramos habló para los medios para pedir más análisis y que no se vayan con que el árbitro les ayudó a ganar a que considera que los 7 triunfos conseguidos de forma consecutiva fueron gracias al trabajo colectivo.

Aunque las imágenes muestren otra cosa, Sergio Ramos sigue defendiendo su postura sobre la supuesta ayuda por los árbitros en todos los partidos, dejando claro que no hay tal, y pidió a los jugadores del Barcelona mantenerse callados y tener un poco de autocrítica por su temporada.

"No le damos más importancia de la que hay que darle, al igual que lo dije el otro día, lo digo ahora. La liga no la vamos a ganar gracias a los árbitros ni la vamos a perder, el que haya cometido errores y no haya conseguido los objetivos y resultados creo que debe hacer autocrítica y culparse los jugadores y a la plantilla", comentó Ramos.

Sobre la jugada polémica, Ramos explica que si lo pisó pero que al no verlo y no estar la pelota en juego en su área no tenía porque marcarse penal o siquiera que se revisara en el VAR, algo que al final no sucedió.

Sí es cierto que piso la bota de Raúl, pero está detrás mío y no lo veo en absoluto. No es una jugada determinante, no está el balón en una ejecución de jugada por lo tanto no creo que sea de mucho más", finalizó el jugador.

El Real Madrid ha sido el único equipo que ha ganado sus 7 partidos luego del parón por la pandemia, es un resultado de 21 puntos que lo tienen en la parte alta de la tabla y dependiendo de lo que haga este domingo el Barcelona ante el Villarreal se podría saber si el título está cerca o no ya que por ahora están a 7 puntos de diferencia.

