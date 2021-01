Sergio Ramos jugó lesionado de la rodilla con el Real Madrid en la Supercopa de España

Madrid.- En las últimas horas la versión de que Sergio Ramos estuvo en el juego ante el Athletic de Bilbao como infiltrado pues seguía con molestias en la rodilla ha tomado mucha fuerza y es que medios españoles aseguran que el español no estuvo al cien por ciento lo que pudo ayudar para el mal resultado de este jueves para el Real Madrid.

De acuerdo con los reportes, Ramos se habría resentido aun más en el calentamiento del partido, fueron minutos antes cuando el español le comunicó a su equipo que sentía dolores en una de sus rodillas. Aun así se decidió que debía jugar para conseguir el pase a la final. Durante el transcurso del partido fueron pocas o nulas las veces que se le vio tocando su rodilla.

Zinedine Zidane estuvo al tanto de las molestias del jugador y estuvo a nada se cambiarle para darle el lugar a Nacho quien si realizó el calentamiento como si fuera a jugar, al final se decidió que Sergio Ramos fuera el elegido. Esto con mucha de la insistencia del jugador para completar un partido que si bien no era de suma importancia si les pegó fuerte el quedar fuera.

Esta no es la primera ocasión en la que Ramos tuvo actividad en un partido cuando no podía jugar, eso se remonta hasta el Mundial de Clubes de 2014 donde presentó una rotura fibrilar pero eso no lo detuvo y jugó. De momento el Real Madrid no ha confirmado cuál es el estado actual de su futbolista en caso de que si exista tal lesión.

Hay que recordar que el jugador ha estado entre algodones desde hace algunos meses, también por una lesión que le requirió más del tiempo presupuestado pues de la misma forma aun sin sanar completamente tuvo actividad con la Selección de España con el fin de cumplir con el récord que tiene para ser el jugador con más partidos jugadores con su selección.

Las lesiones de Ramos en los últimos meses han coincidido con un mal momento del equipo, durante su ausencia estuvieron muy abajo en la tabla general de LaLiga, así como también al estar a nada de quedar eliminados de la Champions League. De momento su nivel futbolístico no es el mejor ya que no ha aparecido como el goleador que fue la temporada pasada.

Por ahora tendrá la ventaja de que la competencia de LaLiga volverá hasta el 19 de enero, esto por la final de la Supercopa de España que se jugará este domingo entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao. Pero para el Madrid por esta participación en el torneo fuera de España volverá hasta el 23 de enero visitando al Alavés, todos esos días servirán para saber si Ramos se ha recuperado o seguirá con problemas en su rodilla.

