Sergio Ramos saldría del PSG sin debutar en Ligue 1 ni en Champions League

Francia.- Al parecer los flamantes refuerzos del PSG no están funcionando como se esperaban, por un lado Lionel Messi sigue en proceso de adaptación y aún no encuentra su lugar en el campo, mientras que Sergio Ramos es el principal problema pues la directiva estaría considerando su salida del equipo ya que no ha podido siquiera debutar en Ligue o Champions League.

De acuerdo con medios franceses especialmente Le Parisien, en el centro del PSG no están contentos con el caso de Sergio Ramos quien llegó al equipo de como agente libre tras dejar al Real Madrid pero luego de casi 4 meses de su arribo es hora que no ha pisado la cancha para un partido, no ha estado ni cerca de tener acción en la Ligue 1 o en la Champions League y eso preocupa mucho al equipo.

Es por eso que se ha planteado la posibilidad de que su contrato llegue a su fin de manera anticipada, en pocas palabras rescindirlo para acabar con la relación laboral pero no será nada sencillo pues el jugador firmó por dos años con el club francés y si lo despiden deberían pagarle el total de sus dos años de contrato lo que significa millones y millones de euros para quien no ha jugado ni un minuto.

Según la fuente desde el club francés piensan que se habrían equivocado de haberlo contratado ya que sabían que veía con una lesión y que aún hicieron lo posible para tenerlo pero ahora se habrán dado cuenta que ya no están en posibilidades de tenerlo si no tiene una fecha para estar listo para jugar.

Sergio Ramos no ha podido debutar con el PSG en ninguna competencia | Foto: Captura

Sergio Ramos se ha perdido al menos 10 partidos de la Ligue 1 recordando que llegó al equipo ya iniciado el torneo, a ellos se le suman los juegos de Champions League que no juega desde la temporada pasada con el Real Madrid y muy pocos minutos por su lesión. Y se piensa que no jugará la de esta campaña a menos que le den un voto de confianza y lo esperen para cuando esté listo.

El español acarrea la lesión de su rodilla desde hace más de un año. Fue la temporada ante pasada en donde tuvo que ser operado de urgencia por una lesión en la rodilla, ganó la Liga Española y luego fue intervenido, tras ese momento no se recuperó del todo bien pues regresó antes de tiempo. Esa lesión le ha dejado fuera de la Selección Española, se perdió la final de la Nations League y la Eurocopa y ahora corre riesgo de no estar en Qatar 2022.

La historia de Ramos podrá tener un final en el mercado de invierno que iniciará en unas semanas más en donde verán si pueden esperarlo o no y si llegan a un acuerdo en caso de que se acabe la relación laboral.