Serie A: Alexis Sánchez sigue encendido y guía victoria del Inter de Milán

Emilia-Romaña, Italia.- El Inter de Milán seguirá con distancia de seis puntos en la punta de la tabla por encima de su sombra Milán, tras su nueva victoria conseguida en la casa del Parma Calcio con una fenomenal actuación del chileno Alexis Sánchez, quien se hizo bigoleador en la segunda mitad.

De esta manera, el sudamericano acrecentó su marca goleadora con el equipo interista, ya que fue parte de los goleadores del encuentro anterior frente al Genoa. Hoy fue la figura al concretar la pelota rebotada por la defensa y definir de media vuelta a los 54', pese a la polémica de si entró o no su remate a portería.

La motivación aumentó en los visitantes con la anotación del ex futbolista del Manchester United, quien encontraría una luz en el pase filtrado por el belga Romelu Lukaku, al realizar una jugada de velocidad por la trinchera izquierda y servir al movimiento de Sánchez y así vencer a Luigi Sepe, a los 61'.

Duelo que, pesea a ir ganando por 2-0, vio complicado el equipo dirigido por Antonio Conte, pues el sitio 19 de la tabla de Clasificación (penúltimo), estuvo cerca de arrebatar sus puntos al responder a los 70' con un remate por aire de Hernani Azevedo.

El Inter de Milán pudo recuperar la ventaja de dos tantos en el juego con las acercaciones brindadas de Lautaro Martínez y una jugada por zona interna de Lukaku, quien impactó raso hasta la ubicación de Sepe.

No obstante, la localía fue superada en los últimos 20 minutos del cotejo, teniendo la única posibilidad de peligro al 92' con un golpe franco directo, mismo que no pasó a mayores y los negriazules se llevaron tres puntos valiosos en esta jornada 25, alejando al Milán que no pasó del 1-1 con el Udinese.

De esta manera el Inter podrá respirar un poco en la cima porque le viene un duelo complicado ante el Atalanta en el Giuseppe Meazza el próximo lunes 8 de marzo. Los del Bérgamo son cuartos de la tabla con 49 unidades y no pierden desde el pasado 31 de enero cuando recibió un 3-1 por parte de la Lazio.