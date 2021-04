Serie A: Andrea Belotti genera interés en otros dos equipos italianos que ya le compiten al Chelsea

Italia.- El nombre de Andrea Belotti cada vez es más sonado en Italia y en Europa, el jugador del Torino se ha ganado los reflectores de varios equipos dentro y fuera del país de la bota uno de ellos en la Premier League con el Chelsea pero ahora ya tendría dos equipo más interesados y son de la Serie A.

De acuerdo a medios italianos el gran rendimiento del atacante ha levantado el interés de parte de dos grandes, uno el AC Milán quien en busca de un nuevo delantero por la posible salida de Zlatan en caso de que no llegue a un acuerdo con la directiva y en la AS Roma donde desde hace un tiempo están carentes de un goleador.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Aun eso se maneja como un rumor en el futbol italiano pero eso no gusta para nada al Chelsea que lo han estado siguiendo desde hace algunas temporadas pero por algunos temas diferentes no se han animado a ir directo por él, además de no hace mucho contrataron a Timo Werner.

Leer más: Serie A: Hirving Lozano y la Napoli a tratar de sorprender al Sampdoria

Los números del delantero son de llamar la atención, ha estado presente en 29 partidos de 30 en Serie A, en donde ha marcado en 12 ocasiones y ha dado 6 asistencias lo que deja claro que no solo es un killer si no que también da el juego a sus compañeros.

Actualmente la ficha de Belotti está tasada en poco más de 40 millones de euros una cifra considerable pero valdría cada centavo de la compra, además de que para el equipo del Torino sería recuperar su inversión de 8.40 millones de euros que pagaron por él en 2015. Ahora ha triplicado su precio lo que en estos tiempos sería un gran movimiento.

Leer más: Serie A: Cristiano Ronaldo a mantener la ventaja en la tabla de goleo ante el Genoa

De acuerdo a Transfermarkt Belotti tiene contrato vigente hasta el 2022 lo que podría ser un paso adecuado par el Torino poder hacer su gran movimiento pues desde su llegada no han renovado su contrato.