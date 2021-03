Serie A: Andrea Pirlo quiere a Cristiano Ronaldo con la Juventus para el siguiente torneo

Italia.- El entorno de Cristiano Ronaldo se ha visto muy perjudicado en los últimos días, desde la eliminación de la Champions League se comenzó a cuestionar si debe continuar en la Juventus, pero todo habría llegada a su final luego de que Andrea Pirlo hablara de él y del futuro del portugués a quien si considera para la próxima temporada.

Pirlo se dijo contento con los mostrado por Cristiano Ronaldo desde su llegada, además de que reafirmó que el jugador tiene contrato vigente hasta el 2022 lo que le asegura estar comprometido con el equipo y dentro de sus planes para la siguiente temporada tanto en Serie A como en Champions League que es la consigna del equipo desde hace más de 25 años.

"(Cristiano) Ronaldo aun tiene un año de contrato, por lo que estamos contento de que pueda continuar con nosotros", comentó el italiano campeón del mundo en 2006. Asegura que Ronaldo fue llevado para una misión y aun no se ha cumplido y que es lo que buscarán para la siguiente campaña. Además comentó que no tiene en mente mover a CR7 en el campo y hacerlo jugar en otra posición.

A lo que responde que no está seguro de hacerlo pues no tiene en otra cosa en la cabeza más que culminar de buena manera el torneo. Cristiano Ronaldo se ha mantenido lejano de las declaraciones, apenas el pasado fin de semana marcó un hat-trick que le dedicó a todos sus detractores, además de compartir un mensaje en sus redes sociales aclarando que no hay forma de que se rinda.

Apenas hace unos días fue reconocido por la Serie A como el mejor jugador de la temporada 2019-2020, reconocimiento que se unen a todos los que ha logrado desde que inició el 2021.

Pirlo tiene un complicado momento con la Juventus, el título se le está escapando de las manos, este domingo cayeron ante el Benevento 0-1 por un error defensivo y se ubica en la tercera posición con 55 puntos 10 atrás del líder que es el Inter a solo poco más de 10 partidos por delante para que culmine la temporada. Esto haría que se corte la racha de títulos consecutivos, esta podría acabar en 9.