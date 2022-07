Serie A: Berlusconi sueña con juntar a Mauro Icardi y Paulo Dybala en el Monza

Paulo Dybala no llegó a un acuerdo con la Juventus para renovar contrato, por lo que actualmente se encuentra libre en busca de equipo. El Real Madrid y el Inter de Milan son algunos de los posibles destinos que los medios europeos han señalado, pero todavía sin concretarse nada.

A la lista se sumo el A.C. Monza, recién ascendido a la Serie A y que busca quedarse con el bombazo del futbol italiano al contratar a la 'Joya'. Lo anterior de acuerdo con la prensa europea, que señaló que de momento solo es el interés de Pier Berlusconi, propietario del club, pero que no se descarta que comiencen las negociaciones.

Además, también señalan que Berlusconi está interesado en fichar a Mauro Icardi, quien tiene contrato con el PSG hasta junio de 2024. Sin embargo, según diversos medios el delantero argentino está en la lista de jugadores que los parisinos quieren negociar, por lo que el club estaría en disposición a negociar a Icardi.

"Sería una gran oportunidad tenerle (a Icardi) en Monza. Imagina qué historia si le marcase al Inter. Tal vez... Pero no me dejes ir más lejos: tengo fe en Galliani. Digo que está fuera de nuestro alcance, no que es imposible", declaró hace algunos días el propietario del A.C. Monza.

El club lombardo ha tenido un crecimiento importante en los últimos 4 años, desde que Silvio Berlusconi, el famoso empresario italiano y padre de Pier, lo adquirió. Con la familia Berslusconi también llegó Adriano Galliani, quien les acompañó como director general de lo deportivo con el AC Milan.

Entre ambas partes, guiaron al Monza primero al ascenso a la Serie B en 2019, para después llegar a Serie A en la pasada campaña 2021-22. Ahora, para su primera temporada en la Primera división, el club ha desembolsado cerca de 25 millones de euros, según el diario Sport, y la cifra podría incrementar.