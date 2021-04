Serie A: Brillantez de Borja Mayoral guiñe el ojo de la Roma para una compra definitiva

Roma, Italia.- Borja Mayoral, con 14 goles anotados durante la temporada 2020-21 portando la indumentaria del AS Roma tras haber sido cedido por el Real Madrid en el pasado octubre, podría continuar su carrera profesional como jugador oficial del conjunto de "La Loba" dentro de la Serie A.

Los Merengues prestaron por dos años al nacido de Parla con la plantilla de la Mágica, equipo que se ha ganado el cariño de la afición y la confianza de los directivos de los rojiamarillos, de manera que llevarían a cabo una compra definitiva pagando un total de 15 MDE.

Cifra que pediría el cuadro español por el joven de 24 años, misma que podría aumentar hasta los 20 millones de euros, pues con 14 dianas, 38 pases de anotación en la periodización el técnico, Paulo Fonseca, haría lo posible por convencer a los dirigentes en buscar la adquisición de Mayoral.

"En este equipo me siento lo más feliz. Trabajamos muy duro, las cosas van en su mejor forma y yo buscó la manera de seguir mejorando para obtener una mayor experiencia dentro de la institución. Quiero ser un delantero maduro, eso trato de ser", comentó el artillero para Roma TV.

"Quiero aprender todo lo posible para convertirme en un delantero de primer nivel" añadió el futbolista que ha logrado disputar minutos con el Wolfsburg, Levante y ahora con el AS Roma, club ccon el que podría definir su propia marca al ser el máximo romperredes de este año con 14 goles marcados.

Por otra parte el equipo del Real Madrid tendrá que determinar si aprobaría la oferta de la Roma, ya que al ser parte del club blanco estaría sujeto a volver al club en caso de que el estratega, Zinedine Zidane, lo tenga contemplado para su línea ofensiva en LaLiga.

No obstante, su traspaso, podría llevarse a cabo, en vista de que "Zizou" no padece de pocos delanteros en su plantilla Karim Benzema, Vinícius Júnior, Lucas Vázquez y Mariano Díaz son sus mejores hombres, por lo que no habría duda que respaldaría la compra de la Roma por Borja Mayoral.