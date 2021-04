Serie A: Cagliari pelea por el descenso y su presidente dice tener vergüenza por ello

Italia.- La mala temporada del Cagliari ha afectado tanto a su presidente quien no dudo en afirmar sentir vergüenza por el torneo que se está dando ya que están en zona de descenso a nada de dejar la Serie A. Tomaso Giulini dejó claro que se siente traicionado por todos y cada uno de los jugadores, como el cuerpo técnico.

"Odio caminar por las calles de Cagliari y sentirme avergonzado de este equipo. Incluso me siento traicionado, pero no quiere hablar de nombres. No dogo que alguien nos haya traicionado pero a veces me siento traicionado por el grupo", comentó el presidente del equipo aun de la Serie A.

Actualmente la Serie A ha llegado a la jornada 30 y solo faltan 8 fechas más para que de fin a la temporada y el Cagliari se mantiene en la posición 18 con 22 puntos, 5 abajo de la salvación que marca el Torino que tienen 27 unidades. Más abajo aparecen el Parma y el Crotone. Curiosamente el siguiente partido del Cagliari será ante el Parma en un duelo de vida o muerte.

Ante eso, Tomaso Giulini confirmó que el equipo se concentrará dos días en las instalaciones del club para intentar dar su mejor trabajo y convencerle de que merecen estar en el equipo y lo que no han hecho en los últimas 30 fechas del futbol italiano.

"Los jugadores van a pasarse los próximos dos días en el centro de entrenamiento. Tendrán que demostrar lo que no han podido demostrar en las pasadas 30 jornadas. Este es el partido de sus vidas. Creemos en la permanencia", comentó.

En el equipo tienen figuras que en otro equipo de Serie A o cualquier otra liga serían titulares pero ahora ni ellos han podido salvar el barca. Jugadores como Diego Godín, Giovanni Simeone, Daniele Rugani, Radja Nianggolan son algunos de los hombres importantes que no han dado el ancho.

La cita con le gloria o el infierno será este sábado 17 de abril en punto de las 13:45 pm. Quien gane se acercaría más a la salvación, siempre y cuando el equipo del Torino no sume puntos pues cada vez son menos las unidades en disputa.