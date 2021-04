Serie A: Cristiano Ronaldo es baja para la Juventus ante el Atalanta por lesión muscular

Italia.- Problemas en la Juventus, Andrea Pirlo confirmó que Cristiano Ronaldo no será parte del equipo que enfrente este domingo al Atalanta en el cierre de la jornada 31 de la Serie A. Esto debido a que el jugador presentó una lesión muscular y prefieren no arriesgar a problemas más severos por lo que no será convocado y esperan que este listo para el siguiente fin de semana.

Fue este sábado cuando Andrea Pirlo comentó la baja del delantero portugués para el partido de este domingo, aseguró que era un problema que traía de la semana y que no logró reponerse para llegar listo al partido de este fin de semana. Su lugar será ocupado por argentino Paulo Dybala junto a Álvaro Morata en el ataque.

"Cristiano Ronaldo mañana no estará. En estos días no ha logrado recuperarse de un problema en un flexor sufrido en el partido del domingo pasado. No se siente capacitado para forzar y arriesgaríamos demasiado", comentó Andrea Pirlo en conferencia de prensa.

Ante eso esperan que se recupere y esté listo para el partido del día miércoles ante el Parma, un club que se juega el descenso y que podría ser la llave para comenzar a recuperar lugares en la tabla en Serie A ya que el título se les está escapando ante las manos del Inter y el Milan quienes son los que lideran la temporada y ellos necesitan recuperar terreno.

Convocatoria de la Juventus para el duelo ante Atalanta | Foto: Twitter Juventus

Cristiano Ronaldo no ha tenido un buen cierre en la Serie A, si bien marcha líder de goleo cada vez la presión para él es mucha por los constantes ataques de otros exjugadores de la Juventus que no ven en él al hombre que el equipo necesite para ser el campeón de la Champions League. Al momento ha marcado 25 goles que muchos de ellos ayudaron a poner a la Juventus en el lugar 3 de la tabla con 62 puntos.

Incluso este partido tiene mucho más en juego de lo que parece, pues sin la máxima figura de la Serie A la Juventus se juega el tercer lugar de la competencia ante el Atalanta, solo un punto los separa, por lo que una derrota para el equipo de Pirlo sería algo que llegaría meter aun más presión en el equipo y que por si fuera poco podría incluso caer hasta la 5ta posición su el Napoli también gana su partido.

Al momento se mantienen en puestos de Champions League pero podría quedar en Europa League si no aprieta en el cierre de la Serie A que está a 8 jornada de culminar, son 24 puntos los que quedan disponibles y que serían de mucha ayuda para su causa.