Serie A: Cristiano Ronaldo no juega pero sigue líder en la tabla de goleo

Roma, Italia.- El portugués Cristiano Ronaldo, que no jugó en la jornada 31 por lesión en la derrota 1-0 de la Juventus ante el Atalanta, sigue al frente de los goleadores de la Serie A con 25 goles.

Este domingo la Juventus visitó al Atalanta en un partido muy importante para los dirigidos por Andrea Pirlo pues estaba en juego el tercer y cuarto sitio de la Serie A que da un boleto a la Champions League, sin embargo el portugués no pudo estar por lesión en partido que terminó con una derrota para la Vecchia Signora.

Por su parte su más cercano perseguidor en la tabla de goleadores, Romelu Lukaku, tampoco marcó en el empate 1-1 del Inter ante el Napoli, y se mantiene por detrás de CR7 con 21 tantos.

Leer más: Liga MX: León vs FC Juárez donde y a que hora verlo: Jornada 15

El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus, no pudo ver acción ante el Atalanta por una lesión muscular, informó desde el sábado el técnico Andrea Pirlo en la rueda de prensa previo al encuentro.

Ronaldo mañana (por el domingo) no estará. En estos días no ha logrado recuperarse de un problema en un flexor sufrido en el partido del domingo pasado. No se siente capacitado para forzar y arriesgaríamos demasiado”, dijo Pirlo.