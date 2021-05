Serie A: Hirving Lozano, considerado el futuro de la ofensiva de la Napoli

Napolés, Italia.- Hirving Lozano se encuentra en un momento oportuno con la escuadra de la Napoli para pelear por un lugar en la próxima UEFA Champions League tras perder toda posibilidad de conquistar la Serie A en esta correspondiente temporada 2020-21.

El Chucky ha colaborado en los diversos goles que el equipo Azurri a celebrado en los dos últimos encuentros del cierre del año, en donde el pasado domingo lo hizo en apenas 3 minutos de haber ingresado al terreno de juego y el pasado martes funcionando como titular.

De modo que en Italia el mexicano es considerado como uno de los hombres clave del eje de ataque de la Napoli. De acuerdo al portal La Gazetta dello Sport, el futuro de la plantilla dirigida por Gennaro Gattuso es marcada por Hirving Lozano y el nigeriano Víctor Osimhem.

Entre ambos atacantes el club italiano obtuvo 28 tantos en la vigente periodización representando un 33 por ciento de efectividad, de los 83 goles que la Napoli a concretado en 36 jornadas oficiales en la Serie A.

Rememorar que el pasado domingo el canterano de los Tuzos ingresó al área del Spezia y marcó el 4-1 con asistencia del delantero Osimhem, lo que conlleva a una química capaz de definir los partidos para Gattuso y compañía. Sin duda un peligro para los demás equipos en competencia.

Entre los dos jugadores quien tiene un lugar asegurado en el once titular es el africano, no obstante, Lozano se encuentra en la disputa por la posición de ala con el italiano Matteo Polittano, tratando de responder cada que ingresa al campo para obtener un lugar entre los hombres de la confianza del ex azurra.

La Napoli tiene todo en sus manos para clasificar a la próxima Liga de Campeones, sea de forma directa o para una fase previa a falta de dos juegos por disputarse en la Serie A, como el Chucky en cerrar una mayor cifra de goles en su segunda oportunidad con la Napoli.