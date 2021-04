Serie A: Hirving Lozano trata de recuperar la titularidad con la Napoli

Napolés, Italia.- Hirving Lozano intenta recobrar su puesto titular con la Napoli debido a una lesión de segundo grado en el bíceps femoral derecho que lo alejó de las canchas por un mes, por lo que Gennaro Gattuso a contemplado al italiano, Matteo Politano, como su extremo titular en la temporada de la Serie A.

Lozano desde su retorno ha tratado de ser reconsiderado desde un inicio con el Napolés, no obstante, el ex azurra mantiene al joven de 20 años como el volante de los celestes al ser el futbolista constante en dicha demarcación tras no estar activo el mexicano.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De modo que el "Chucky" tiene que encontrarse en el banquillo suplente hasta remover de su puesto a Matteo Napolitano en los duelos de la Serie A. En la pasada jornada 33 el nacional estuvo presente en el campo del Olímpico de Turín por 31 minutos, al ser el primer miembro de adición de Gennaro Gattuso.

Leer más: Serie A: Supuesta victima de CR7 pide 64 mde por haberla violado

El ex canterano del Pachuca, antes de sufrir la lesión muscular, había vuelto a ganar el puesto titular tras estar borrado por varios meses de la Napoli y volver a ganar la confianza de Gattuso, respondiendo con ciertas asistencias y goles a su favor, lo cual lo incorporó en los goleadores de los azules en esta temporada, junto al propio Napolitano (9) y Lorenzo Insigne (17).

Para esta jornada 34, Hirving Lozano espera la planilla del italiano para reconocer si estará una semana más en la banca o sorprenderá en la Serie A al volver a ser alineado en la zona de ataque del Napolés, no obstante, la afición contempla mayormente a Matteo Napolitano como extremo principal para el duelo frente al Cagliari.

Leer más: Real Madrid: Daniel Carvajal dice adiós a la temporada