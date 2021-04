Serie A: Inter de Milan está a 9 puntos para asegurar el Scudetto ganado por última vez hace 10 años

Italia.- Solo 9 puntos separan al Inter de Milan para romper la hegemonía de la Juventus quien ganó los últimos 9 torneos de la Serie A. El equipo del Inter lidera el torneo con 76 puntos y el lograr el número mágico de 85 unidades le estaría dando el título ya que ni ganado todos los partidos restantes los equipos que vienen abajo podrían quitarle el triunfo.

A falta de 6 jornadas para que finalice la Serie A el Inter de Milan lidera la tabla general con 76 puntos, en caso de ganar sus siguientes 3 partidos le dejaría con 85 unidades las que serían suficientes para que nadie más pueda alcanzarlo. Su más cercano competidor es el Milan con 66 puntos pero de ganar también todos los partidos (6) serían 18 puntos pero solo podría llegar a 84 aun corto para pelear el título.

Y no hace falta hablar de los que vienen más abajo como el Atalanta o la Juventus que solo con una gran racha perdedora de los primeros dos podrían meterse de lleno a la pelea, pero mientras eso no suceda no de hará un cambio significativo para la lucha por el Scudetto de Serie A.

Siguiendo el calendario del Inter en el cierre de la Serie A, sus próximos 3 partidos estarían en el rango de muy altas posibilidades de conseguir los puntos en cada uno de ellos. Hellas Verona (J33), Crotone (J34), Sampdoria (J35), esos serían los partidos a modo donde podría coronarse con 3 jornadas antes de finalizar el torneo.

Así marcha la Serie A con el Inter como líder | Foto: Captura

Luego llegan la Roma (J36), Juventus (J37) y ante el Udinese (J38), si en caso de que el Inter no pueda lograr lo 9 puntos antes de llegar a estos últimos 3 partidos podría meterle un poco más de intensidad al cierre de la Serie A con algún despunte del Milan o de los otros equipos.

Inter en busca del título 10 años después

No es un secreto que la Serie A ha sido dominada por la Juventus los últimos 9 años, la última vez que un equipo distinto ganó la campaña fue en la 2009-2010 justamente con el equipo del Inter de Milan y ahora 10 años más tarde están en busca de lograrlo. Incluso se habla de que esa fue la última ocasión que el Inter fue uno de los grandes del futbol de Italia como de Europa.

En esa temporada además de la Serie A también consiguió la Champions League de la mano de José Mourinho, la Copa de Italia y la Supercopa de Italia fueron otros de los campeonatos que logró en esa oportunidad y lo cerró con el Mundial de Clubes. Desde entonces el equipo del Inter no había estado dentro de los planos tan altos en las competencias.