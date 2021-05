Serie A: José Mourinho habría pedido la llegada de Raúl Jiménez a la Roma

Italia.- Solo han sido unas cuantas horas desde que anunció que José Mourinho fue contratado como el entrenador de la Roma en Serie A y ya el portugués tendría en la mira al delantero mexicano del Wolves, Raúl Jiménez para reforzar al equipo italiano de cara a la nueva temporada.

A pesar de que Raúl Jiménez sigue en su recuperación tras la fractura de cráneo que sufrió en noviembre del 2020 y no hay una fecha exacta para su regreso "The Specil One" lo quiere si o si para la Serie A y para llegar a la delantera de la Roma uno de los top e el futbol italiano.

De acuerdo a Sportitalia, medio local afirmó que Mourinho ya dijo que quiere al mexicano para la siguiente temporada. El conocimiento sobre él lo obtuvo cuando lo enfrentó con el Tottenham en Premier League esta misma temporada y las pasadas. Incluso llegó a reconocer su gran potencial al ataque y eso sería lo que le ha llenado el ojo.

De momento todo es un rumor, aun no se sabe que Raúl Jiménez podrá comenzar la siguiente temporada en Europa ya que el Wolves no ve seguro aun que regrese al campo, además sería un tramite mucho más pesado para poder llegar a Italia ya que se necesita pasar un examen si no se tiene el pasaporte por lo que también eso podría detener su llegada a Serie A.

Hay que recordar que Raúl Jiménez durante esta misma campaña a sus inicios en verano sonó muy fuerte para reforzar a la Juventus, su llegada a la Serie A estuvo cerca pero ese mismo problema de su papeleo fue lo que detuvo cualquier otra negociación, Andrea Pirlo incluso mencionó su nombre en algunas conferencias de prensa.

Por lo pronto Raúl Jiménez se concentra para regresar a jugar, se espera que su primera prueba en caso de todo salga bien la haga con Selección Mexicana en verano en la Copa Oro o con algunos juegos eliminatorios rumbo a Qatar 2022, si se llega a dar una buena respuesta de parte del jugador entonces podría esperarse una oferta por el en el mercado.

Raúl Jiménez ha tenido experiencia en Europa jugando en España, Portugal e Inglaterra, en todas ha dado de que hablar pero ha sido en el Wolves con el conjunto que más ha brillado al punto de estar en la élite del deporte.