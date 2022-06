Serie A: La Juventus confirma oficialmente las bajas de Paulo Dybala y Álvaro Morata

Este viernes se abrirá de manera oficial la ventana de transferencia en Europa y con ello comenzarán a confirmarse varios movimientos que desde hace semanas se han anticipado. En Italia ya comenzaron las salidas y la Juventus anunció la salida de Álvaro Morata y Paulo Dybala.

En el caso del delantero español finalizó su segundo año de préstamo con la Vecchia Signora y tendría que reportar con el Atlético de Madrid, dueño de su carta. De acuerdo con Marca, el delantero renovó hasta 2024 con los Colchoneros antes de marcharse en 2020 al equipo de Turín.

Según el mismo medio, la Juventus sí tenía interés en conservar a Morata, pero no de pagar 35 millones de euros por él, y aunque intentaron bajar el costo o incluir jugadores en la operación, no convencieron a los rojiblancos. No obstante, se especula que todavía podría haber negociaciones pues el delantero no es por completo del gusto de Diego Simeone.

Pero por lo mientras, en lo que las directivas siguen con el estira y afloja, en redes sociales se despidieron tanto el jugador como el club, que también le dijo adiós a Paulo Dyabala. El argentino no llegó a un acuerdo para renovar contrato y ahora se marcha después de 7 años.

El Inter de Milan sonó por varias semanas como posible destino de la 'Joya', pero el club primero tendría que darle salida a otros jugadores para hacerle espacio al argentino. Los rumores señalaron al Real Madrid como equipo interesado, pero sin mayor movimiento hasta el momento.

Por lo pronto, Dybala se despidió de la Vecchia Signora después de 295 partidos, 115 goles y 48 asistencias, además de 5 títulos de Serie A, 4 de Copa de Italia y 3 de Supercopa. El club de Turín también confirmó las bajas de Federico Bernardeschi y Alessandro Di Pardo.