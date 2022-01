Serie A: La Juventus descartó realizar un movimiento por Anthony Martial del Manchester United

La Juventus de Turín descarta la llegada del delantero francés del Manchester United, Anthony Martial, después de sorprenderse por el costo que saldría llegar a un acuerdo por el atacante galo.

Después de que surgieran reportes de un interés por parte de la Juve, Arrivabene le dijo a Sport Mediaset: "Absolutamente no en esas cifras. No esperamos a que bajen, no esperamos nada. No hablamos de eso".

Martial se ha convertido en uno de los hombres claves en el Manchester United, desde su debut en septiembre de 2015, el galo suma 79 goles; solo Marcus Rashford (91) ha conseguido más goles más para los Diablos Rojos en ese mismo período.

Es por ello que en la entidad inglesa no se están planteando la salida del jugador francés con rumbo a la Serie A con la Juventus de Turín.

Si bien esta temporada no ha tenido el mismo protagonismo, sumando solo 358 minutos en el primer equipo, anotando solo una vez, por lo que una salida en enero puede tener sentido para todas las partes. Martial tiene contrato con el United hasta 2024.

Martial no solo esta en la mira de la Juventus, el Barcelona de España es otro de los equipos que esta pugnando fuerte para poder hacerse de los servicios del habilidoso delantero francés.

De acuerdo a Mundo Deportivo, el delantero francés ha rechazado ya el salir cedido del Manchester United después de no ver minutos. Tottenham y Newcastle ya han ofrecido una puerta al jugador de 26 años pero su intensión es abandonar Inglaterra.