Serie A: Massimiliano Allegri niega que Álvaro Morata pueda llegar al Barcelona

Italia.- Este miércoles el DT de la Juventus, Massimiliano Allegri reveló que no hay alguna forma en la que su delantero, Álvaro Morata salga del equipo para reforzar al Barcelona, de esa forma acaba con los rumores que se manejaron en las últimas semanas en el mercado europeo. Aseguró que habló con él y le dio la confianza de seguir haciendo las cosas bien en el equipo italiano y que estuviera tranquilo a pesar de los rumores.

"Álvaro (Morata) es un jugador importante y estoy contento. He hablado con él y le he dicho que no se va, a pesar de los rumores, así que se queda con ilusión", mencionó. Con ello se podrían culminan las sospechas de que el español podría llegar a un nuevo equipo grande de Europa que hubiera sido posiblemente el más llamativo, teniendo en cuenta por su pasado en el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

En España lo tenían casi como un hecho que podría convertirse en el segundo refuerzo del Barcelona, pero su pasado en el futbol español lo estaba deteniendo pues se sabía que su debut con el Real Madrid y luego su paso por el Atlético ya le tenían un gran sello en su carrera, pero llegar al Barcelona hubiera sido un golpe fuerte para toda la afición que aún le tiene cariño por sus antiguos equipos. Morata tambien tiene un gran pasado con la Juventus, con quien ha jugado en dos etapas siendo hasta el momento la primera la más destacada pues era el goleador del equipo llevándolos a zonas importantes en Champions League.

Para Allegri, Álvaro Morata es uno de los mejores delantero que tiene en su equipo y con gran talento para desarrollarlo. Mencionó que es un gran goleador, recordando los 21 goles del año pasado y los que lleva ya en esta campaña, que según el registro de la Serie A son 5 goles, por detrás de Paulo Dybala quien es el goleador del equipo. Por eso y más se niega a perderlo una vez más de su equipo.

Álvaro Morata no saldrá de la Juventus | Foto: EFE

Morata oficialmente no pertenece a la Juventus, sus derechos federativos son del Atlético de Madrid pero luego de que el equipo español le usara poco en LaLiga decidieron cederlo al cuadro italiano. Ahí ha estado desde mediados del 2020, el préstamo finaliza este 30 de junio de 2022, por lo que al final de la temporada si la Juventus no hace una oferta por el jugadores, este tendrá que regresar a España.

En su paso por el futbol con 29 años Álvaro Morata se ha especializado en jugar en equipos elite de Europa, debutando en el Real Madrid, luego pasó a la Juventus, Chelsea, Atlético de Madrid y pudo haber llegado al tercer equipo más grande de España como el Barcelona, aunque aún podría darse algo ya que el mercado de fichajes para Europa apenas inició y culmina hasta el 31 de enero.