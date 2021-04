Serie A: Milan pierde 2-1 ante Sassuolo y pone en riesgo el segundo puesto

Roma, Italia.- El AC Milan perdió en casa 2-1 frente al Sassuolo, una derrota que prácticamente supone el adiós a las esperanzas de Scudetto de los rossoneri, y que incluso pone en peligro el subcampeonato en la Serie A.

Si el Atalanta que marcha tercero gana el jueves a la Roma en el Olímpico, el equipo de Bérgamo superará en la clasificación de la Serie A al Milan.

El entrenador del Sassuolo, el exmilanista Roberto de Zerbi, amenazó con boicotear el partido de la jornada 32 de la Serie A en protesta contra el proyecto de Superliga del que el Milan formaba parte, hasta que desistió este miércoles después de que los seis clubes ingleses abandonasen el martes la iniciativa, y su equipo se tomó su particular venganza, derrotando al rival en la cancha.

“No me da placer jugar este partido porque el Milan forma parte de los socios fundadores de la Superliga. Si me obligan, iré a jugar, pero lo que pasó no me gustó”, afirmaba el técnico Roberto De Zerbi en la rueda de prensa de la víspera, cuando la idea de la nueva competición seguía viva.

Pese a irse al descanso con un 0-1 adverso, obra de un excelente derechazo curvado del turco Hakan Calhanoglu, el Sassuolo logró dar la vuelta al marcador con una tremenda reacción en la segunda mitad, encabezada por el talentoso delantero Giacomo Raspadori.

Jugadores de Sassuolo celebrando una anotación ante el Milan/EFE

El atacante italiano, de 21 años, saltó al campo en el 64 y en poco más de quince minutos firmó un doblete decisivo. Empató en el 76 y culminó la remontada en el 83 con una gran jugada en el área de penalti. Regateó a un rival con el control y cruzó el disparo, con el balón que acabó al fondo de las mallas tras impactar en el segundo poste para sellar la tercera victoria consecutiva para el Sassuolo.

Tras esta derrota, si el Inter vence a la Spezia este miércoles, el líder de la Serie A aventajará en 12 puntos a su rival ciudadano.

Pero el Milan debe mirar también para abajo, ya que solo aventaja en dos puntos a Atalanta, en cuatro a Juventus y seis a Napoli, que deben jugar todos sus encuentros de la 32ª jornada de la Serie A.