Serie A: Mourinho, entrenador de la Roma quedo inconforme por arbitraje en la fecha 36

José Mourinho se quedó furioso por las decisiones arbitrales una vez más, ya que la Roma fue derrotada 2-0 por la Fiorentina el lunes en la jornada 36 de la Serie A. Los giallorossi se vieron perjudicados por un penalti temprano que se les otorgó, ya que Nico González y Giacomo Bonaventura anotaron en los primeros 11 minutos para enviar al equipo local en el camino a la victoria en Florencia.

Mourinho aseguró después del partido, Parecía que la Fiorentina tenía más energía esta noche. ¿Es esa la única explicación detrás de esta derrota? “La explicación... hemos estado esperando una explicación para varios juegos ahora y no la tenemos. Hoy hay dos explicaciones. Una es que, después del partido del jueves [en la Europa Conference League] no teníamos la energía, ni mental ni físicamente. Siempre supimos que sería una pequeña diferencia en comparación con un equipo que se ha estado preparando para este juego durante una semana.

“Pero también me gustaría una explicación del [oficial del VAR] Sr. Banti de Livorno, que no está lejos de aquí. [El penalti] es un toque pero no una falta, y el árbitro que estaba allí no marcó penalti”. No es un problema para el VAR, pero el Sr. Banti intervino de todos modos.

José Mourinho dirigiendo un partido de la AS Roma en la Serie A/EFE

“Si estamos hablando de los tres puntos hoy, entonces podemos detenernos allí. Diré que, más allá del penalti de Banti, la Fiorentina fue más fuerte que nosotros esta noche, jugó con una energía y velocidad diferente y parecía más concentrado. Ellos merecía ganar”, aseguró Mourinho tras la derrota de la Roma.

“Pero el problema es que no solo estamos hablando de los tres puntos hoy, estamos hablando de Venezia, Bolonia y muchos, muchos, muchos otros episodios en los que no se dieron explicaciones. ¿Dónde está el Sr. Banti ahora? Coverciano? ¿Milán? No sé dónde está el VAR pero ¿por qué han llamado a un árbitro como Guida, que estaba a 10 metros de él y vio en persona que no era penalti, para que mirara de nuevo? ¿Por qué? Estas son las respuestas que queremos y no obtenemos”.

“Sí, llegamos a una final que pasó factura mental y emocionalmente, y eso es difícil de dejar atrás rápidamente en una ciudad como Roma y un club como Roma. Pero tenemos una temporada de liga por jugar y lo que le está pasando a este equipo es demasiado”.

La Roma de José Mourinho disputará la final de la UEFA Conference League el próximo miércoles 25 de mayo ante el Feyenoord de Países Bajos, mientras que en la Serie A marcha en la sexta posición con 59 puntos, colocado en el último lugar que da boleto a competiciones europeas.