Serie A: Paulo Dybala ya no tiene intenciones de renovar con la Juventus

El delantero argentino Paulo Dybala ya no esta nada contento en el plantel de la Juventus en la Serie A y diversas fuentes asegura que el jugador no estaría renovando su contrato este año.

Esta mañana ‘TyC Sports’ anunció que la Joya, molesta con el club, ya no tiene intención de seguir y está buscando con su entorno nuevas ofertas para junio. Según pudo saber AS, hoy por hoy el argentino no tuvo nuevos contactos ni con la Juventus, ni con otros equipos, y sobre su decisión final no hay certezas.

Paulo no est muy contento con el club y la directiva, en especial con el consejero delegado Maurizio Arrivabene, quien antes del juego contra la Roma había declarado, sobre Dybala, que cada uno debe ganarse su sitio y demostrar el valor que se le ha dado.

“El que lleva el dorsal 10 de la Juventus debe darse cuenta del peso de la camiseta”, dijo el consejero delegado de la Juventus de Turín antes de un juego de la Copa de Italia.

Para la Juventus perder a un delantero de la talla de Paulo Dybala sería un duro golpe en la temporada y para el futbol italiano en si, ya que el argentino se ha formado en la Serie A y se ha ganado el aprecio de todos los seguidores de la Juventus.

Dybala es una joya en el futbol internacional y ya suenan algunos equipos donde estaría interesando para llegar este año en el mercado de fichajes. Equipos como Manchester United, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid y el Inter de Milán serían algunos planteles que podrían pagar el precio que pide el delantero argentino.