Serie A es la primera liga de futbol en unirse al mundo de las criptomonedas y a NFT

Italia.- La Serie A es una de las ligas de futbol que en el mundo es considerada una de las mejores 5 de Europa. Sus equipos la hacen atractiva para jugadores tanto en lo deportivo como en lo fiscal ya que pagan menos impuestos que en otras ligas. Ahora para seguir siendo un ejemplo han anunciado su ingreso al mundo digital con las criptomonedas y la plataforma de NFT.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter hicieron el anuncio en donde destacan que lo hacen por compartir la misma pasión por lo deportes, tecnología y por pensar en el futuro de las transacciones en el mundo digital. La Serie A es la primera liga de futbol que incursiona en esto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Orgullosos de ser la primera liga de fútbol que entra en el mundo de la criptomoneda y la plataforma NFT. Compartimos la misma pasión por el fútbol, la tecnología y un pensamiento enfocado al futuro. Estamos encantados de dar la bienvenida a cryptocom", se puede leer en su publicación.

Leer más: Cruz Azul de los equipos beneficiados de la llegada de Florian Thauvin a Tigres

Esto quiere decir que la Serie A podrá manejar "dinero" en este caso criptomonedas con el que podrán hacer transacciones sin la necesidades de utilizar un banco como intermediario. Aun no está bien establecido si lo usarán para en algún futuro comprar o vender futbolistas a través de la inmensa red que existe para ello.

También la Serie A anunció que se une a la plataforma NFT que es algo muy similar, donde personas venden cosas únicas sin poder ser falsificadas y a un alto precio por el mismo motivo, ser unas piezas únicas. Pueden ser totalmente físicas como digitales, además garantiza que no habrá ningún otro producto igual en el mundo.

Orgullosos de ser la primera liga de fútbol que entra en el mundo de la criptomoneda y la plataforma NFT. Compartimos la misma pasión por el fútbol, la tecnología y un pensamiento enfocado al futuro. Estamos encantados de dar la bienvenida a @cryptocom#CoppaItalia #WeAreCalcio pic.twitter.com/IRSpVGqgVz — Lega Serie A (@SerieA_ES) May 7, 2021

Hasta el momento la Serie Ano ha revelado cuáles son sus intenciones con el manejo de estas plataformas pero lo que si puede confirmar es que su compromiso con sus fans y equipos es llevar la liga a un punto de ser considerada la mejor de toda Europa.

¿Qué son las criptomonedas?

Con la revolución de la era digital también llegaron las nuevas formas de pagar o manejar "dinero" sin tener siquiera que tocarlo, es como decir que se buscó una mejora de las tarjetas de crédito. Así nació la criptomoneda o también conocida como moneda virtual que su función es básicamente los mismos que con el dinero tradicional sin embargo no hay necesidad de que pase por entidades bancarias.

Aunque el hecho de que sean más eficientes no quiere decir que sean protegidas por el gobierno. El uso de las mismas dependerá exclusivamente del usuario que las haya adquirido. Estas criptomonedas pueden comprar o ganarse con inversiones. El valor es algo importante ya que puede variar como pueden ser dólares pueden ser millones.

Leer más: Boxeo Internacional: Saúl "Canelo" Álvarez vs Billy Joe Saunders

¿Qué es la NFT?

Otra de las plataformas que la Serie A también anunció es la NFT que en sus siglas en inglés que significa "Token no fungible", esto quiere decir que técnicamente no existe pero puede valer millones de dólares. Esa es su premisa ya que al ser algo inexistente o único adquiere mucho valor. Hay ejemplos claros de la venta o compra de NFT con artistas que crean contenido único nunca antes visto y lo venden por millones dado que la plataforma garantiza que no hay en el mundo nada igual.

Incluso otorga certificados que no pueden si quiera ser tocados, todo es totalmente digital. De igual manera esto no tiene un respaldo de parte del gobierno, quienes compran lo hacen bajo su responsabilidad. Incluso su valor es también muy volátil dependiente de las especificaciones del vendedor.