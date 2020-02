Serie A ha suspendido 3 juegos por temor a contagio de Coronavirus

Italia.- Luego de ya casi dos meses el Coronavirus ha llegado a Italia y esto ha generado la alerta de parte de los directivos de la Serie A que han decidido que por lo menos 3 juegos de esta jornada 25 sean suspendidos para evitar algún contagio.

Los partido que han sido suspendido son el Atalanta vs Sassuolo, Hellas Verona vs Cagliari e Inter vs Sampdoria, los cuales han sido detenidos hasta nuevo aviso, debido a que sus sedes son en las 3 ciudades donde se han presentado varios casos del mismo virus.

El resto de la jornada que completan otros 3 partidos si se disputarán ya que sus ciudades por el momento están libres y disponibles para jugar, entre ellos están el Genoa vs Lazio, Torino vs Parma y Roma vs Lecce.

En Italia los números sobre el coronavirus han llegado a tener 2 personas fallecidas mientras que al menos 60 se han contagiado, en lugares como Lombardía, Véneto, Emilia Romagna y en Piamonte.

Ahora solo queda esperar saber las fechas y posibles sedes para la reanudación de los partidos suspendidos y saber si existen las condiciones para que el torneo se pueda seguir jugando.