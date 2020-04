Serie mundial Red Bull Cliff Diving ha sido cancelado por Covid-19

México.-Informó la comisión organizadora a través de su página web oficial, la cancelación de las series Mundiales de clavados de “Red Bull Cliff Divung”, esperando la comprensión de los participantes y aficionados en todo el mundo.

Al mismo tiempo el sentir de los atletas mexicanos, y el Comité Olímpico Mexicano, no se hizo esperar, tras recibir la lamentable noticia, así como lo externo Jonathan paredes quien ha sido participante de la serie mundial.

��Hoy hemos recibido la noticia de que la Serie Mundial de Red Bull Cliff Diving, queda oficialmente cancelada! Se que volveremos pronto, más fuertes y mejor que nunca ����⭐️! pic.twitter.com/2mSWiHXG2g — Jonathan Paredes (@WallsJonathan) April 21, 2020

“Hoy el mundo está paralizado, enseñándonos a valorar las cosas que antes creíamos que no tenían ningún valor, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras profesiones, incluso nuestros sueños. Hoy cancelaron oficialmente la Serie Mundial de Clavados de Altura, algo que me deja sin palabras después de todo lo que he vivido en esas competencias. Se que volveremos más fuertes y con más ganas a nuestro día a día. Les deseo lo mejor y espero que podamos despertar pronto de esta pesadilla”, declaró Paredes.