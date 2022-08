Serpiente Marina: El adiós de una leyenda de la lucha libre

Mazatlán.- Dicen que los héroes van y vienen, pero las leyendas son para siempre, y en esta ocasión toca el turno de repasar la entrañable carrera de una de las más grandes figuras de la lucha libre mazatleca, Serpiente Marina, que en el 2023 pondrá fin a una gran trayectoria de más de 30 años.

El bien llamado “Ídolo de los Niños”, querido por la afición y recordado como el “técnico” por excelencia, habló para EL DEBATE sobre sus inicios y los planes que tiene para su última función luchística.

El nacimiento del ídolo

Corría el año 1987 cuando el mazatleco empezó a entrenar lucha libre, sin embargo, fue hasta 1988 cuando nacería la leyenda que hoy todos conocemos.

El nombre fue un regalo del profesor Ocaña (QEPD), en una función en Navolato en que iban muchos luchadores de Mazatlán. En esa ocasión faltaba un luchador y me mandan a llamar. El profe me dice, ‘esta máscara te la regalo y quiero que tú lleves ese nombre’, el nombre de Serpiente Marina, uno que llevo portando por más de 30 años aquí en Mazatlán con mucho cariño, con cambio de diseño, pero con el mismo hombre detrás”, mencionó el luchador.

De igual modo, explica cómo nació el deseo de convertirse en luchador profesional desde la infancia, cuando crecía en la colonia Montuosa.

Desde niño siempre me gustó ir a la cancha Germán Évers. En aquel tiempo, ver a los Hermanos Martínez, los Hermanos Muerte, todas esas funciones a las que íbamos todos juntos los del barrio, por eso empecé a entrenar, a meterme más en ese mundo, y además con las películas del Santo que iba a haber al cine Zaragoza con grandes filas, sin duda fue lo que me inspiró a meterme en esta bonita profesión”, señaló.

Serpiente Marina recordando viejas memorias. Foto: Luis Motta.

Apodo y rivales mas aguerridos

Con un largo recorrido a la espalda, Serpiente Marina presume ser el “Ídolo de los Niños” por su buen trato con los infantes aficionados, y pese a eso recuerda la que sin duda fue su lucha y rival más entrañable y sangrienta en 34 años sobre el ring.

El apodo yo creo que me lo puso un anunciador en una de mis presentaciones. A mí me gusta mucho tener roce con los niños porque ellos son la base de la lucha libre, y si yo puedo darles un autógrafo o una foto, lo hago con gusto, ya que eso es lo que me caracteriza, darles dicha atención".

“He tenido grandes experiencias en el ring. La lucha libre me ha dado satisfacciones y amigos en este tiempo, y un rival, creo yo, que ha marcado mi carrera fue Furia Blanca, en el duelo de máscara contra máscara, donde pude ganar su tapa, y fue sin duda la más difícil.”

Agrega que Marcelo López (Furia Blanca) era un luchador que en ese momento tenía más experiencia que él, y lo superé por juventud, con la máscara ensangrentada y con honor. “Fue una experiencia muy grande el poder derrotarlo en aquella ocasión en una función del promotor Jorge Martínez”, expresó.

Boleto de la función en que Serpiente Marina le ganó la caballera al Marakami. Foto: Cortesía,

La despedida

Sentado en su sala, con una mirada reflexiva, Serpiente cuenta cómo tomó la decisión de retirarse y cuáles son sus planes para el retiro. Espera decir adiós en la cancha Germán Évers ante cientos de aficionados.

Mi retiro llega en este momento, ya lo había pensado, son 34 años de luchador. El 6 de agosto pasado fue la penúltima lucha que tuve como profesional, me sentí muy a gusto, tuve una buena lucha. Tenía tres años que no me subía al ring por la pandemia, y estuve cómodo con el apoyo de la gente, me mantuve muy activo con la adrenalina a todo lo que da, y en esa misma lucha tuvimos la oportunidad de ganarl".

“Tenemos un plan muy bueno en mente, no para este fin de año, sino para el próximo. Quiero hace una función en grande, por supuesto en la cancha Germán Évers, con grandes artistas, grandes exponentes de la lucha libre de talla nacional y de renombre. Tengo uno ya confirmado, una persona que ha querido estar conmigo en esa fecha, que vino y me dijo ‘yo te acompaño, por supuesto’; una leyenda de la lucha libre que pronto anunciaremos”, anunció.

Compartió que tiene pensado tener a Los Minis y la fecha aún está por confirmar, más o menos para el mes de abril, pero aún no está todo decidido.

Un legado para siempre

Sin duda, lo más importante para un luchador es la reacción de la gente cuando sube al ring, y el propio Serpiente Marina añora el momento en que la gente lo despida con emoción.

Espero todo el apoyo del público, que asistan los niños, la prensa, todos los que me han apoyado y han seguido mi carrera en estos años, pero más que nada, la afición que siempre ha estado conmigo dándolo todo. Uno vive del público, estoy agradecido de cómo me recibieron en mi última presentación hace semanas, me mostraron su apoyo, y yo más que nada feliz de poder brindarles en el ring un gran espectáculo por última vez cuando llegue el momento.”

Sobre cómo le gustaría que lo recordaran los aficionados cuando se retire, la leyenda mazatleca expresa su deseo de que se lleven un bonito recuerdo de él y de todos los combate que ofreció sobre los encordados del país, añadiendo que espera contar con su familia y amigos ese día.

Ojalá que me recordaran como un ídolo, que respondan a la función y puedan acompañarme en mi despedida, porque siento que es algo muy bonito que se tiene una vez en la vida, y ojalá me apoyen cuando suba al ring por última vez. Quiero que mis hijos y mis nietos estén conmigo en esa función cuando sea la hora de decir adiós. También invitaré a otros amigo luchadores”, comentó ‘el azulillo’.

Las máscaras del ídolo de los niños a lo largo del tiempo. Foto: Luis Motta.

Promotor del deporte y agradecido

Como deportista de alto rendimiento por muchos años, Serpiente recomiendo a la juventud siempre hacer deporte para mantenerse sanos y llevar un ritmo de vida estable, lo que a él le ha ayudado a no tener lesiones en su carrera, y poder regresar a la lucha en grande.

Bendito Dios nunca he tenido una lesión grave en estos años, solo hace meses que entrené para la función pasada, si tuve un malestar en el codo derecho, pero nada grave. Yo les puede decir una cosa, para mí siempre ha sido un factor importante hacer deporte, hacer gimnasio una hora para mantener en forma de lunes a viernes, vivir tranquilo y mentalizarte que vas a hacer las cosas bien".

"Como dije, tenía 3 años sin subir a los cuadriláteros por la pandemia; la verdad me sentí como cuando empecé, como la primera lucha que tuve, como un novato, y la gente que me recibió con ese mismo cariño, me hacen sentir que no se olviden de Serpiente Marina, y fue algo muy bonito que incluso me hizo casi llegar a las lágrimas", comentó.

La Germán, su casa

Acostumbrado a recibir los vitoreos de la afición en sus entradas, el ídolo cuenta lo que representa para él y su carrera el coloso de la Zaragoza, la mítica cancha Germán Evers, además de nombrar algunas arenas nacionales donde se ha podido presentar a luchar.

Para mí la cancha representa mis inicios, nunca cambiaré la Germán Evers por nada; me dicen que haga funciones en otros lados, pero yo digo que es el templo, el recinto para la lucha libre en Mazatlán donde la gente sabe que habrá una gran fiesta. Es muy difícil que funcione en otro lado, y ellos le gusta ahí, así que para nosotros siempre ha sido lo mejor tener eventos en la catedral del box y la lucha libre Mazatlán".

"He tenido la oportunidad de presentarme en la Arena Coliseo de Guadalajara, Obregón, Guaymas, Puerto Vallarta, Los Cabos, Tepic, que es una arena a la que siempre me gustó ir por su gente, y a varios ranchitos del estado donde íbamos con gusto a luchar", dijo.

Cuadro y póster de Serpiente Marina. Foto: Luis Motta.

Momento sublime de su carrera

La amistad en la arenas es algo muy importante para un luchador, ya que tanto compañeros como rivales se quedan en el recuerdo para siempre, como en el caso de Serpiente Marina, que ha compartido escenario con grandes íconos del pancracio nacional.

"Incluso he compartido carteleras on Atlantis, el Hijo del Santo, Blue Panther, los Hermanos Dinamita, tanto enfrentarme como hacer equipo con ellos y dejar un legado de amistad. En una ocasión me tocó presenciar una función en la arena Coliseo con Atlantis, Ángel Azteca y Lizmark que me dejó maravillado como manejaban al público; pero yo siempre he dicho que mi ídolo es Atlantis", contó.

"Compartí también con un referee (QEPD), Gimboro, que me tocó en muchos combates, que era tremendo referee en el ring, y por supuesto ahora el Internacional Shaggy que es uno de los mejores de la actualidad, porque es una persona con ángel que sabe ganarse a la gente", expresó.

Amor por la lucha libre

Por último, Serpiente Marina expresó su opinión sobre la actulidad de la lucha libre en Mazatlán, su evolución y los talentos que van surgiendo, además de porqué siente que el puerto es un lugar idóneo para los fanáticos.

Creo que la evolución ha tenido una falta de proyección, los chavos vienen enfocando muy fuerte, luchado aquí en Mazatlán y fuera; hay talentos que se lucen en otras arenas como la Coliseo, y ojalá le sigan dando las oportunidades como a un Relámpago o un Kempo Dragón que ahí van poniendo en alto el nombre de la lucha libre con su escuela".

Serpiente Marina es el "técnico" por excelencia de la lucha libre "patasalada". Foto: Luis Motta.

"Yo siempre he dicho que Mazatlán es un puerto al que le gusta mucho del deporte, llámese béisbol, ahorita el fútbol con Mazatlán FC, y por supuesto la Lucha Libre, para todo hay, para todo ponen una fiesta los aficionados. La ciudad está creciendo y la lucha libre para ellos es una fiesta completa a la que siempre han querido asistir y a la que siempre nos han brindado un apoyo monumental", sentenció.