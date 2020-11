Shakur Stevenson chocará con Toka Kahn Clary el 12 de diciembre

Una de las nuevas figuras en ascenso del boxeo, Shakur Stevenson, inivicto ex campeón mundial de peso pluma y orgullo de Newark, Nueva Jersey, tratará de cerrar en grande el 2020, cuando enfrente al peligroso Toka Kahn Clary, en el combate estelar a 10 rounds que se llevará a cabo el próximo sábado 12 de diciembre en el MGM Grand Hotel & Casino, de Las Vegas. Nevada.

En la contienda co-estelar, a 10 asaltos, la estrella de Puerto Rico, de peso ligero, Félix “El Diamante” Verdejo chocará con el japonés Masayoshi Nakatani.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Asimismo, en la pelea que e abrirá la transmisión de ESPN, el recio y aguerrido boricua de peso súpermediano, Edgar “The Chosen One” Berlanga, 15-0 con 15 nocauts en el primer asalto, peleará contra un oponente que está por confirmarse pronto, a ocho asaltos.

Los enfrentamientos Stevenson vs. Kahn Clary, Verdejo vs. Nakatani, y la pelea de Berlanga encabezarán una transmisión en vivo por ESPN y ESPN Deportes a partir de las 10 p.m. ET / 7 p.m. PT.

“No tengo ninguna duda de que Shakur Stevenson presentará otra gran actuación mientras se prepara para pelear por un título mundial de peso junior ligero en el 2021,” externó el promotor de Top Rank, Bob Arum.

“Toka Kahn Clary es un boxeador zurdo altamente calificado, y espero que esté en plena forma. Con Félix Verdejo y Edgar Berlanga también en acción, esta es una verdadera buena cartelera para cerrar el 2020″, refirió.

Stevenson (14-0, 8 KOs) agarró la ruta rápida hacia un título mundial después de conseguir una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016. En octubre pasado, un poco más de tres años después de debutar como profesional, venció a Joet González por decisión unánime para adjudicarse el vacante título mundial peso pluma de la OMB.

Ante la cancelación de una defensa del título en marza pasado contra Miguel Marriaga, por la pandemia del Covid-19, Stevenson decidió subir al peso junior ligero y comenzó la experiencia de “La Burbuja” en el MGM Grand Las Vegas el 9 de junio con un triunfo por nocaut sobre Félix Caraballo.

“Realmente esperaba tener otra pelea en el 2020, así que salté en esta fecha cuando me la ofrecieron,” dijo Stevenson. “Comencé el campo de entrenamiento al día siguiente y me estoy preparando para otra actuación estelar el 12 de diciembre. Le voy a enviar un mensaje a la división de las 130 libras. Soy el mejor peso junior ligero del mundo y mi primera pelea del 2021 será por el título de la OMB”.

Por su parte Kahn Clary (28-2, 19 KOs), un gran prospecto de Providence, RI, debutó como profesional hace ocho años y que cambió su carrera luego de un impresionante nocaut en el primer round como prospecto de 19-0 en el 2016.

Kahn Clary fue derrrotado en una decisión cerrada ante Kid Galahad en una eliminatoria por el título mundial de peso pluma en octubre del 2018, y desde entonces ha ganado tres combates seguidos en el peso junior ligero. Kahn Clary peleó por última vez el 29 de octubre y noqueó a onathan Pérez en dos rounds.

CHOQUE DE PODER

Verdejo (27-1, 17 KOs), ex olímpico de Londres 2012 y el prospecto del año de ESPN.com en el 2014, ahora es un contendiente que busca una oportunidad de pelear por un título mundial, en una categoría de peso rica en talento.

Ha salido ganador en cuatro peleas desde que perdió en marzo del 2018 ante Antonio Lozada Jr., y en su pelea más reciente noqueó al previamente invicto Will Madera en un asalto el 16 de julio dentro de “La Burbuja”.

Nakatani (18-1, 12 KOs), de Osaka, Japón, es un ex campeón peso ligero de la OPBF de mucho tiempo que realizó su debut en Estados Unidos el 19 de julio de 2019. Esa ocasión, dio buena batalla y llevó al límite de los doce rounds al entonces contendiente Teofimo López.