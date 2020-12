Shocker: las lesiones que le han cambiado el rostro al '1000% Guapo'

Sin duda uno de luchadores mexicanos más carismáticos de los últimos años es Shocker, quien se auproclama el "1000% Guapo", pero desde hace un par de años su rostro comenzó a sufrir una transformación y poco a poco se le ha desfigurado.

Durante una entrevista que le hicieron recientemente, el gladiador quien forma parte del elenco del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), muestró la parte inferior derecha de su mandíbula que se encuentra sumamente inflamada, se trata de un problema que le impide hablar y comer de forma normal. "Ya quedé como Rocky, pero guapo", bromea al respecto.

CUENTA LO QUE PASÓ

Shocker recordó que el problema comenzó hace un par de años cuando tomó la decisón de hacerse unos implantes bucales que terminaron por debilitar el hueso de la mandíbula.

Debido a su profesión no era candidato, pero omitió las recomendaciones que le hicieron y eso desencadenó múltiples complicaciones que lo llevaron a su estado actual. Las cosas se empezaron a complicar cuando recibió un golpe en la mandíbula por parte del Diamante Azul.

"Al momento que el Diamante Azul me da el antebrazo fisura mi mandíbula, lo cual me mandó a enfermería y me pusieron injertos; creí que ya estaba bien y no hice caso por el alto umbral de dolor que tenemos", contó el "1000% Guapo".

Agregó que: "A la siguiente semana, Marco Corleone me pegó con la cadera en el mismo lugar, eso agravó la situación, pero volví a tomar desinflamantes y medicinas para el dolor".

Aunque, días antes de un viaje que hizo a Estados Unidos, el problema se agravó, ya que al momento de comer una quesadilla se le cayó la mandíbula totalmente.

"A las dos semanas me operan, no quedaba porque reventaba los tornillos, entonces requerí una nueva cirugía y al mes me caí de un banco y se volvió a aflojar la placa que tengo, por lo que hay una inflamación", explicó Shoker.

¿Shocker se operará o no?

Shocker indicó que esperará a que la actividad regrese, después de la pandemia del coronavirus para someterse a una nueva operación en la zona afectada para recuperar su guapura. La intervención la tenía prevista para mediados de abril, pero debido a la pandemia se tuvo que posponer.

El luchador cuyo verdadero nombre es José Luis Jair Soria Reyna, tiene 49 años de edad y es originario de Guadalaja, Jalisco. Su debut profesional en el deporte del pancracio fue en 1992.

Shocker también ha trabajado en México para la IWRG y AAA, en Estados Unidos para la TNA, en Puerto Rico para la IWA y también se presentado en Japón para la NJPW.

Ha tenido grandes batallas contra Rey Bucanero, Vampiro, Máscara Año 2000, Scorpio Jr., Halloween, Marco Corleone, Rambo, Toscano, entre otros.