Si el América regala un jersey a Daniella Chávez, ella promete una sesión fotográfica

Chile.- Daniella Chávez, la encantadora modelo chilena y fan número 1 del Club América celebró la vigente victoria de las Águilas en el Clásico Nacional disputado en Guadalajara, tanto que anhela recibir como obsequió su nueva indumentaria proveniendo de la propia institución.

Tanto que en sus redes sociales ella solicitó el apoyo de sus seguidores, en donde pidió su apoyó para que su publicación llegará hasta la cuenta oficial del América, comprometiéndose a que si los de Coapa le regalan la playera, Dani otorgará una sesión fotográfica.

"Dale Rt para que el @ClubAmerica me obsequie la nueva camiseta del equipo, no la venden aquí donde estoy. Si me la envían, prometo que haré una sesión de fotos", escribió en un tuit Daniella Chávez.