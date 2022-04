Si no alcanza el dinero, Karely Ruiz da el mejor consejo para salir adelante

Si la vida no da para más y la economía no rinde, hay una alternativa para salir adelante, claro, es para las personas osadas, por lo que es decisión personal de cada quien y no necesariamente queremos decir que se debe hacer. Karely Ruiz goza de gran fama gracias a sus videos que comparte en la plataforma OnlyFans, donde mantiene a toda su familia, incluso sacó de trabajar a sus padres, a quienes les compró casa y auto.

Con más de 2 millones de seguidores en Instagram, la modelo e ‘influencer’ regiomontana ha dado de qué hablar en las últimas horas, pues aseguró que gracias a OnlyFans pudo salir adelante y su atractivo físico es lo que le ha dado tanta fama que ni siquiera ella misma pudo haberse imaginado.

Es toda una celebridad Instagram karelyruizmonly_

En la actualidad, esta belleza nacida el 28 de octubre del 2000 a sus 21 años es toda una celebridad en la pantalla chica y en las redes sociales, y es que desde hace un par de años presume que a su corta edad sus padres ya no tienen necesidad de laborar debido a que ella se hace cargo de ellos por sus ganancias generadas en OnlyFans.

Te recomendamos leer

Además, sus cuatro hermanos ya tienen auto propio, ella ya piensa en comprarse su casa. Aunque al principio se sintió vulnerable cuando su exnovio filtró una foto suya, se sintió vulnerable, pero con el paso del tiempo suco sacarle provecho y hoy en día cada imagen suya cuesta 16 dólares, cerca de 320 pesos, sin duda es un buen negocio.