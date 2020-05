'Si no queda de otra, nos deberían de dar el título'; Santiago Giménez

Ciudad de México.- A pesar que en Europa las ligas ya están planificando el regreso a las canchas, en México la situación del coronavirus tiene todavía tiene en duda una posible fecha, por lo que Santiago Giménez de Cruz Azul ve meritorio el título para los “cementeros” en caso de otorgárselos.

En una entrevista para ESPN, el hijo del “Chaco” mencionó que tanto a él como a sus compañeros les gustaría ganar el campeonato sobre el terrero de juego, pero también admite que el estar en primer lugar de la tabla general los haría un justo merecedor de la corona.

Yo creo que 10 Jornadas es muy poco, pero es meritorio también. Aunque sean 10 Jornadas, tuvimos rivales difíciles y nosotros estamos en primer lugar por algo. Sería injusto de las dos formas, pero no sé, la verdad, es muy difícil. Me gustaría ser Campeón, no sobre la mesa, pero si no queda de otra, nos deberían dar el título”, señaló el Giménez.