"Si trabajas, llegarás a ser el mejor, esa es la razón" Rafael Nadal

España.- Rafael Nadal, uno de los tenistas más éxitosos e impresionantes en el mundo recordó como fue su año 2020 tras el suceso de la pandemia por Covid-19 que hizo que todos los deportes, torneos y campeonatos fueran cancelados de manera difinitiva sin fecha de vuelta.

Tanto que generó que él y gran parte de sus colegas estuvieran en momentos complicados al estar aguardando en el confinamiento, al igual que no perder su técnica y remate, puesto que su retorno al deporte de la red medianera estuvo aguardando por casi. 4 meses, en el viejo continente.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Y todas sus vivencias a lo largo del año, fueron compartidas por el español al decir que por consecuencia del coronavirus, su equilibrió personal tuvo un cambio sumamente drástico, tanto físico como en lo mental que fueron meses de suma dificultad y extrañeza.

Recientemente en una entrevista con Banco Santander, Nadal hizo ver su humildad y calidad de jugador que es fuera del rectángulo, refiriendo que su personalidad es como la de cualquier ser humano, al no dejar que nada lo haga perder el piso, y continuar como un verdadero ejemplo a seguir.

Rafael Nadal entrenando en su academia en Mallorca

Twitter Rafa Nadal

"En lo personal, creo que no soy una persona difícil de apreciar bajo ninguna circunstancia. No estoy tocando mis desventajas, pero me parece que prueba de ello y las diversas vivencias y también aprendizajes es que me han hecho ser mejor, por ende es que nunca he cambiado de entrenador", comentó Rafa Nadal.

Además, hizo una confesión llena de representación y mención, ya que en sus derrotas, el propio tenista no toma la necesidad de encontrar cantidad de culpables en caso de ser eliminado en alguna competencia, sino meditar consigo mismo dichos tropiezos para después reparar su caída en torneos posteriores.

"Existen muy pocas personas que pueden reconocer lo siguiente, pero siempre encontrado gente excelente, ninguna persona llegará a ser perfecta y cuando las cosas no salen del todo bien, te culpas a ti mismo y no todos los demás. En dado caso, dedicate a trabajar para ser el mejor, esa es la razón", puntualizó.

Nadal terminó el año 2020 como el 2do mejor jugador de tenis en el ranking mundial del ATP. La pandemia hizo que no participará en el Abierto de los Estados Unidos, pero logró conseguir su decimo tercer Roland Garros y el vigésimo Grand Slam, empatando al suizo Roger Federer.