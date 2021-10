¡Siempre a la moda! Canelo Álvarez entrena con lujoso short lleno de diamantes

Estados Unidos.- Saúl "Canelo" Álvarez está en la etapa final de su preparación de cara a la pelea que tendrá ante Caleb Plant el próximo 6 de noviembre, pero ni esa tensión tan grande le impide mantenerse a la moda hasta en sus entrenamientos en donde se le ha visto usas un extravagante short lleno de diamantes.

Así como lo lees, en el último entrenamiento del mexicano saltó al ring con un short en tonalidad gris pero con el detalle caracterismo de que toda la prenda tiene diamantes incrustados que lo convierten en una pieza bastante cara, al punto de que se desconoce cuánto puede llegar a costar, la ventaja que al boxeador se las regaló la marca que lo patrocina, Dolce & Gabbana.

Todo se dio a conocer en el primer episodio del All access en donde se cuenta del día a día de los dos peleadores previo a la contienda que se llevará a cabo en poco más de dos semanas. "Me los regalaron, tengo otros que voy a usar en la semana. Me los mandan para usarlos y la verdad que entreno a gusto con ellos. Me siento especial", dijo Canelo quien asegura que los diamantes son Swarovski.

No es la primera vez que Canelo Álvarez presume sus atuendos tan llamativos pues en cada una de sus peleas ha sido el centro de atención por sus outfits que además de ser extravagantes son tambien caros.

Así lucen el short de Canelo Álvarez con diamantes | Foto: Captura

Por lo general la misma marca que lo patrocina le confecciona su ropa, que va desde la de concentración, ceremonia de pesaje y hasta las prendas que usará el día de la pelea.

Los diseños por lo general son creados para él mexicano y no son puestos a la venta, con algunas excepciones en donde algunas prendas ya están creadas y el mismo Canelo las usa y es ahí cuando se puede obtener el outfit del mexicano. Incluso hasta le han creado un par de tenis que usó en una de sus peleas.

A falta de unos días para la pelea se espera que ya Canelo Álvarez vuelve a iniciar con la promoción de su evento y se pueda ver la nueva línea de ropa que usará para este duelo ante Caleb Plant. Y de paso para imponer nueva moda como ya lo ha hecho en sus pasadas peleas.