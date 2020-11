"Siempre estarás con nosotros" el mensaje del Kun a Maradona

Argentina.- El dolor y pésame por la perdida de Diego Armando Maradona seguirá por mucho tiempo y en las últimas horas uno de los futbolistas más cercanos al Campeón del Mundo, por relación familiar, se ha despedido del Pelusa con fotografías del baúl de los recuerdos, Sergio "Kun" Agüero.

Y es que el jugador del Manchester City no podía evitar el llanto y dolor que generó, internamente, la muerte de quien fuera su suegro desde 2007 cuando se ratificó que mantuvo una relación con una de las hijas del astro argentino junto a Claudia Villafañe, Giannina Maradona.

Meses después el mismo Agüero hizo la noticia de que Diego Armando Maradona sería llamado el "abuelo" mientras era parte del equipo de España, Atlético de Madrid. Un año después, el Barrilete Cósmico llegó al banquillo de la Selección de Argentina, dejando a un lado la vida personal, convocó al delantero.

Así fue su vinculo laboral hasta el mundial de Sudáfrica 2010 en donde Argentina terminó su participación en Cuartos de Final al ser goleados 4-0 por Alemania. Gracias a esos momentos con la albiceleste, el propio Agüero agradeció las enseñanzas de Maradona a quien recordó en su cuenta oficial de Twitter.

Nunca te vamos a olvidar. Siempre estarás con nosotros. #GraciasDiego QEPD pic.twitter.com/gP24l3un3p — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 25, 2020

Aún cuando el jugador y el ex entrenador no terminaron en buenos términos, ya que a inicios del 2013, la pareja Sergio y Giannina no seguiría con su lazo amoroso. situación que alejó la buena comunicación y apegó del artillero con la familia Maradona por distintos temas legales.

Pese a los diversos sabores amargos que no compaginó al jugador con el Pelusa, no fue motivo para mantener rencores y orgullos dentro del Kun, porque al final de todo, Diego Armando Maradona siempre será, por encima de todo, el mejor futbolista de su país que el siglo XX admiró por su futbol.

Diego Armando Maradona levanta la Copa del Mundo en 1986

JAM Media

Sergio "Kun" Agüero se encuentra como delantero del Manchester City. Ayer después del juego de su equipo en UEFA Champions League, se le vió desconsolado por la noticia, tanto que fue consolado por sus distintos compañeros incluyendo el técnico Josep Guardiola.