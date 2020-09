Guasave, Sinaloa.- Artemio Carlos Espinoza Espinoza es un joven guasavense que actualmente se desempeña como árbitro profesional en el futbol mexicano, sumando ya tres años en esta actividad.

El colegiado primeramente se adentró como jugador de futbol en las diferentes ligas del municipio y posteriormente como árbitro amateur, en donde estuvo aproximadamente dos años hasta que decidió dedicarse completamente a ese ámbito.



¿Cómo fue que te iniciaste en el mundo del arbitraje?

Un día el profe Rafa me pitó un partido donde yo estaba jugando, al medio tiempo se acercó y me dijo que yo traía el arbitraje en la sangre, ya que mi papá fue árbitro en un tiempo muy fugaz, que si no quería yo ser.

En ese tiempo en Guasave se acababan de separar los colegios de árbitros, entonces al siguiente partido que jugué me arbitró un amigo que pertenece al Colegio de Árbitros de Guasave, le hice la plática y después del juego nos fuimos a la casa de Marcos Nevárez. Ahí platicamos de cómo estaba la onda, me llamó la atención y le entré.

¿Cómo fue que te decidiste por ser profesional?

Siempre me ha gustado destacar en todo lo que hago, a veces sale a veces no pero el intento he hecho. Al tiempo de empezar de árbitro amateur se hizo una invitación abierta a los árbitros del estado para ir a un seminario de arbitraje. Era una especie de preparación física técnica, psicológica, la misma que se lleva ahorita en el sector profesional y este curso era para los árbitros amateur, quien quisiera, y como en ese entonces yo iba empezando a arbitrar dije pues voy y aprendo y ya ahí los cursos los impartían el delegado del arbitraje profesional, asesores del sector profesional y ahí me vieron, me dieron seguimiento en torneos estatales hasta que se abrió un lugar se me hizo la invitación al profesional y ahí empezó todo.



¿Cómo se prepara un árbitro para llegar a ser profesional?

Es trabajo día a día. Tenemos que prepararnos en el tema físico, donde hay que entrenar a diario, cuidar la alimentación, el tema técnico, que son entrenamientos en cancha, entrenamiento en aula donde se ven jugadas, se describen, se analizan, leer constantemente las reglas de juego, y aunado al tema físico es la prevención de lesiones por medio de la fisioterapia y pues claro todo esto nos hace que perdamos fechas importantes con la familia, pareja y amistades, convivios, cumpleaños, etc.



¿Cuánto tiempo tardaste en poder estar trabajando en un campo en un partido como profesional?

Empecé a entrenar como prospecto para ingresar al profesional en julio de 2017, en octubre hice mis pruebas, las acredité y hasta enero de 2018, el 13 para se exacto, fue mi debut, seis o siete meses aproximadamente.



¿Cómo fue tu debut?

Fue un 13 de enero del 2018 en Guadalajara, en el estadio 3 de marzo a las 11:00 horas.

El partido fue de Tercera División: Tecos vs Valle de Grullo.



¿Cuál crees que ha sido el momento más importante en tu carrera?

Yo creo la vez que participé en un torneo de fuerzas básicas Sub 13 en Toluca, en la sede de la FMF.



¿Qué le puedes a todos los jóvenes que practican el arbitraje y que quieren destacar?

Que se preparen, que escuchen, que siempre se aprende de todos y que luchen por su sueño, ya sea dentro del arbitraje o en cualquier otro ámbito.