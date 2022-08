Sierra Skye se olvida de su traje de baño y comparte fotos en topless

Estados Unidos.- La influencer americana Sierra Skye una vez más ha dejado con la boca abierta sus fans con su nueva sesión fotográfica en la que destacó un poco su escultural figura con un traje de baño en color blanco y con un poco más pues la modelo sorprendió con algunas tomas en topless en donde su única seguridad fue sus manos para evitar enseñar de más en sus picantes fotos.

La sesión fue tomada en la que aparentemente es casa de la modelo, ahí aprovechando el sol y que tiene una piscina decidió salir a broncearse y para evitar marcar mucho las líneas de su traje de baño decidió quitárselo para así regalar las que posiblemente son las mejores fotos con las que ha dado promoción a sus redes sociales. Si bien no hay cosas fuera de lugar si les hizo usar un poco la imaginación a sus fans luego de publicarlas.

En total fueron 8 fotos, pero no todas se puede apreciar sus encantos, hay más de una en las que le dedica el tema de la naturaleza, pero en el resto, no hay alguna que sea un desperdicio para sus fans y los que no lo son pues la gran variedad de ángulos han sido de mucha sorpresa pues lo que menos se ve de Sierra Skye fue su rostro, dejando que el protagonismo se lo llevaran sus encantos.

La influencer disimuló su topless con una blusa blanca | Foto: Instagram

La influencer con más de 4.4 millones de fans portó una blusa con transparencias y encaje que le dieron aún más el gran toque coqueto que tiene acostumbrados a su comunidad. En total fueron en un par de fotos en las que se puede apreciar con claridad que la parte de arriba de su traje de baño no lo usaba y que sus manos tomaron ese cargo.

Sierra Skye se lució con sus fotos en redes | Foto: Instagram

Con solo unas horas la publicación ha logrado miles de likes y el reconocimiento de los usuarios, incluso otras influencers han estado del lado de Sierra Skye para decirle lo bien que luce. La modelo americana se había ganado ya el respeto y el lugar en el corazón de sus fans.