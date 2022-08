¡Siguen las criticas hacia Mbappé! 'Tite' arremete contra el delantero del PSG

Río Grande del Sur, Brasil.- Quizá las polémicas declaraciones de Kylian Mbappé, delantero del París Saint-Germain y de la Selección de Francia, habrán quedado en el olvido para los aficionados, pero para 'Tite', entrenador de la Selección de Brasil, son comentarios que no se deben ignorar.

Y es que el jugador de 23 años afirmó que en la región de Conmebol no hay nivel para competir, señalando a Argentina y Brasil, países que, en las eliminatorias sudamericanas calificaron a la Copa del Mundo Qatar 2022 como primero y segundo lugar, respectivamente.

Mbappé minimizó a la Conmebol al decir que la Albiceleste y 'La Canarinha' no juegan partidos de nivel, situación que, meses después, el técnico carioca retomó en una vigente entrevista para lanzar un mensaje contundente para el futbolista, que sigue siendo tema de conversación tras lo sucedido el pasado fin de semana con Neymar Jr. y Lionel Messi.

"Tal vez Mbappé esté hablando de enfrentamiento de la 'Nations League' o de los amistosos europeos, pero no de las Eliminatorias para la Copa del Mundo. En Sudamérica no tenemos, con todo respeto, que jugar contra Azerbaiyán. No tenemos esos partidos que te dan un respiro", declaró.

Declaraciones de 'Tite' hacia Kylian Mbappé

Twitter Pablo Giralt

"Las Eliminatorias aquí tienen un nivel mucho más alto de dificultad que la fase de grupos en Europa", agregó 'Tite', quien se volvió otro de los personajes que criticaron a Kylian Mbappé; ayer (jueves) Wayne Rooney dejó en su lugar al futbolista tras su actitud con Neymar Jr. y Lio Messi por querer patear un penal ante el Montpellier.

"¿Un jugador de casi 24 años chocando con Messi? Nunca he visto un ego más grande que este en mi vida. Alguien tiene que recordarle a Mbappé que, con 24 años, Lionel ya iba camino a su cuarto Balón de Oro", dijo en entrevista con el diario 'Depar Sports'.

Mbappé junto a Neymar Jr.

Instagram k.mbappe

Brasil forma parte del Grupo G de la Copa del Mundo Qatar 2022. Como cabeza de serie enfrentará a: Serbia, Suiza y Camerún. Por otro lado Francia, también cabeza de serie, medirá fuerzas contra: Australia, Dinamarca y Túnez en el Sector D.