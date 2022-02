¡Simpática y adorable! Poppy Pattinson enamora con su bella sonrisa y un outfit muy casual

Su bella sonrisa siempre ha sido parte fundamental del gran clic que tiene con sus seguidores la defensa del Everton, Poppy Pattinson, quien en esta ocasión aprovecho para tomarse una bella foto en un día de paseo en Londres.

Poppy Pattinson siempre enamora con su bella sonrisa en las redes sociales y se le ve muy feliz contagiando esa buena vibra a través de su contenido en sus cuentas oficiales. Si bien la jugadora esta concentrada en su equipo el Everton, nunca desaprovecha el tiempo para subir algo a sus plataformas.

La defensa inglesa es muy apegada a mundo de las plataformas digitales y trata de compartir un poco de su vida diaria fuera de las canchas, como lo hizo en su última publicación donde se le ve muy feliz y contenta con un outfit muy casual y juvenil.

La respuesta no se hizo esperar entre sus seguidores, quienes le regalaron más de 15 mil me gusta en pocas horas de estar arriba la publicación. Los comentarios no se hicieron esperar llenándola de buenos halagos.

La conexión que la defensa del Everton tiene con la gente rompe fronteras y en estos momentos no solo esta llamando la atención en el viejo continente, sino también ya es muy conocida en otros países.

En México por ejemplo, Poppy Pattinson salto a la fama junto su amiga y también futbolista, Alisha Lehmann, quien fuera la encargada de poner en el ojo de los internautas. Ahora la hermosa defensa rubia ha sabido aprovechar esa plataforma para seguir enamorando con su belleza a todos.

En la parte deportiva, el Everton esta batallando en la actual temporada, se ubican en el puesto número 11 hasta el momento y están peleando ascender un poco más en la competencia.