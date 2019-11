Sin Cara se va de la WWE: "No me valoran como atleta"

El luchador mexicano "Sin Cara" anunció su salida de la World Wrestling Entertainment (WWE, por sus siglas en inglés) tras una década allí.

A través de su cuenta de Twitter, el luchador profesional explicó su decisión, asegurando que se trata de una de las "más difíciles pero más sensatas que he debido tomar en mi carrera profesional en lucha libre", pues considera que la organización estadounidense no lo valora como atleta.

Sin Cara, quien cuenta ya con una notable trayectoria de 20 años en la lucha libre, expresó su agradecimiento hacia la WWE por la oportunidad que representó en su formación, aunq

Estoy tan agradecido por la oportunidad que me dieron, sin embargo, me di cuenta de que estoy atrapado en un lugar donde no se me valora como atleta".