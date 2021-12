¡Sin contexto! Norma Palafox hipnotiza a sus fans con fotografía frente al espejo

México.- El nombre de Norma Palafox cada vez más se relaciona con perfección y es que está muy cerca de llegar a serlo, o al menos así lo dejó claro en su última y más reciente publicación en sus redes sociales en donde el contexto no tiene relevancia, que si bien podría estarse refiriendo a algo más que la misma fotografía, tambien podría aplicar para ella sin problema alguno.

Norma Palafox decidió compartir una llamativa foto en donde aparece ella frente a dos espejos, uno de tamaño considerable y uno más pequeño. En el primero puede apreciarse gran parte de la figura atlética de la futbolista que modela un top deportivo en color negro y un par de pantalones holgados con un estilo rasgado, algo totalmente relajado como para estar en casa.

El otro espejo reflejó la el rostro de la sonorense que cubrió con su celular, mientras detrás de ella aparece un árbol navideño. Eso es todo lo que la publicación de Norma Palafox contiene y a la que llamó "No hay contexto". Y claro los comentarios no se hicieron esperar pues muchos de los fans, tanto hombres como mujeres no pudieron dejar pasar la imagen del abdomen de la deportista, totalmente atlético.

Leer más: Dorados de Sinaloa visita a Tampico Madero en las semifinales del Apertura 2021; dónde y a qué hora verlo

"Peligrosa", "Que bonita, "Hermosa", fueron algunos de los mensajes que Norma Palafox ha recibido y más de 22 mil reacciones solo minutos después de haberla compartido, lo que una vez más confirma que la jugadora sigue dentro del gusto de sus miles de fans, no por nada es una de las deportistas mexicanas mujeres que más fans tiene en redes con 2.3 millones de alegres individuos que son felices al ver radiante a Norma Palafox.

Así de espectacular luce Norma Palafox en su más reciente publicación | Foto: Instagram Norma Palafox

No es un secreto que Norma Palafox es una de las jugadores más relevantes de la Liga MX Femenil, desde su paso por Chivas que fue el boom de su carrera, pero luego por su participación en el reality de Exatlón Estados Unidos al cual fue en dos ocasiones siendo la segunda la de la suerte pues se convirtió en la campeona del programa, algo que le dio mucha más fama de la que ya tenía por lo logrado dentro del mundo del deporte y por el manejo de su imagen.

De la misma forma Norma Palafox es una jugadora seguida por el gran valor que le da al tema de la mujer dentro del deporte, en más de una ocasión se le ha reconocido como un ejemplo para que más niñas y mujeres practiquen el deporte, así como tambien un símbolo total de belleza que ese es otro de los puntos por lo que tiene muchos seguidores en todas las redes en las que aparece.

Ahora la futbolista está de vacaciones pero en los siguientes días regresará para iniciar la pretemporada con las Tuzas del Pachuca en busca de tener un mejor torneo que el que logró en el Apertura 2021 al quedar fuera de cualquier posibilidad de Liguilla.