¡Sin miedo! 'Palermo' Ortiz quiere disfrutar enfrentamiento ante Barcelona más allá del resultado

Los Pumas viajaron este martes a España para su compromiso contra el Barcelona por el trofeo Joan Gamper el próximo sábado 7 de agosto. Los universitarios viajaron con plantel completo y con el objetivo de lograr un resultado favorable y además aprender de la experiencia.

Al respecto, Arturo 'Palermo' Ortiz consideró que lo más importante será disfrutar la vivencia, además de buscar hace un buen encuentro. El zaguero de los Pumas reconoció que estarán frente a uno de los mejores equipos del mundo, que no por ello deberán achicarse en el partido.

"La ilusión la tenemos de ganar, claro que el rival que es te quita aspiraciones, pero tenemos ilusiones, ganas, y como te digo es una experiencia inolvidable; vamos a dejar todo en la cancha, vamos a disfrutarlo y a aprovechar esos momentos", declaró el zaguero universitario, que ya jugó en el trofeo Joan Gamper con el León.

En aquella ocasión, la Fiera dirigida por Gustavo Matosas cayó 6-0 contra los blaugranas, y el 'Palermo' disputó apenas dos minutos al final del encuentro. "Es la segunda vez que me toca jugar este torneo, me tocó estar con León, y viví esa experiencia, pero todo es diferente, ahora es otro momento y pues bueno me va a tocar, si Dios quiere, sumar más minutos en la cancha", señaló Ortiz antes de realizar el viaje a Barcelona.

El zaguero aseguró que se ciente al cien por ciento después de superar la pubalgia que sufrió y que le mantuvo alejado de las canchas en el inicio del Apertura 2022. Ortiz ya fue titular contra Mazatlán y Rayados de Monterrey, por lo que se dijo emocionado por sumar minutos en este partido.

Te recomendamos leer

Por último, enfatizó que el Barcelona es un rival ante el cual no pueden cometer errores, por lo que espera que Pumas pueda hacer un gran juego. "Realmente es disfrutar todo, disfrutar el viaje, porque es un orgullo y un privilegio estar allá. No se pueden cometer errores, tienes que jugar lo más inteligente y los menos errores que puedas cometer”, finalizó.