¡Sin preferencias! Dani Alves es tomado en cuenta en Pumas como un jugador más

México.- En días pasados se había dado a conocer la situación en la que supuestamente estaba pasando el vestidor de Pumas en donde algunos jugadores habían manifestado alguna molestia por el trato diferencial que se tenía con ellos y con Dani Alves, pero luego de una revisión aparentemente esta distinción no existe en el club y todos serían tratados de la misma manera, dejando claro algunos detalles con los que el brasileño si cuenta.

Según dio a conocer El Francotirador en su columna con Récord, ahí el periodista había dado la exclusiva de que había problemas dentro del equipo pero ahora, ha cambiado su versión y asegura que no hay más peticiones de parte del brasileño que pudiera darle alguna ventaja sobre los otros jugadores y que por ende no habría más problemas más que el robo de atención natural por ser una figura internacional.

"A pesar de lo que vimos en el Olímpico con un nuevo cuadro jugando en torno a Dani Alves, me juran y perjuran desde dentro del Club Universidad que no existe condición alguna del brasileño. Ninguna letra del contrato apunta a peticiones del lateral", se lee en la publicación. Con esta versión se estaría dejando claro que el futbolista brasileño no tendría más que otros.

Los únicos detalles que Alves habría pedido y que se han confirmado serían la camioneta para sus traslados dentro de la ciudad y poder concentrar en solitario, lo que dejaría sin un compañero de cuarto para evitar perder atención a lo que viene de cara a cada partido.

En los últimos días se cuestionó mucho la situación del defensor y es que curiosamente desde que llegó a México en todos los partidos ha sido titular y ha jugado todos los minutos lo que hacía pensar que la indicación era no darle salida lo que desató la molestia de los fans pues consideran que han dejado de hacer cosas que estaban resultando en el equipo y eso les ha afectado.

Este jueves 18 de agosto el equipo de Pumas visitará al equipo de San Luis en punto de las 21:05 para jugar la jornada 9 del Apertura 2022 en busca de la primera victoria del equipo universitario.