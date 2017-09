“Sin problemas el cambio de fecha”

Cambio de planes. El presidente de la Asociación Estatal de Beisbol de Primera Fuerza informó a EL DEBATE que el cambio de fecha del Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza se hizo en base a los problemas climatológicos de los últimos días y que no afectará en nada a los equipos que tendrán participación en tan importante evento.

LOS MOTIVOS.

En entrevista vía telefónica, Fernando “Guero” Hernández señaló que no es nada personal ni afán de protagonismo la reprogramación del torneo Estatal “yo soy el responsable de todo esto, pero creo que no afectamos nada ni a nadie con la decisión que tomamos, además, antes de nada hablamos con las autoridades de El Fuerte y de Choix para explicarles la situación y ellos nos dieron la anuencia de hacer el cambio porque también vieron que era conveniente y no afecta a nadie”, dijo el culiacanense en referencia a la reprogramación para los días 22, 23 y 24 de setiembre de la competencia estatal .

El directivo estatal agregó que otra de las explicaciones que dieron los organizadores de la colonial ciudade, es que este lugar tiene lleno los hoteles la segunda semana del mes de septiembre por las Fiestas Patrias y había cierta preocupación por el tema del hospedaje de las delegaciones participantes si el evento deportivo se celebraría los días 8, 9 y 10 de septiembre como inicialmente estaba programado, lo que se elimina ahora con el cambio de fecha.

“Los equipos no se han quejado y vemos como bueno ese cambio. No se puede pelear con la naturaleza por lo que uno entiende y comprende porque se da esto”.

El “Guero” Hernández dijo también que la nueva fecha en la que se jugará el Campeonato Estatal está en tiempo para armar un buen selectivo sinaloense para el Campeonato Nacional a celebrarse en la ciudad de México en el mes de octubre, selectivo estatal tendrá de base al campeón del estatal.

Los equipos que ya confirmaron su asistencia son: Ahome, Culiacán, Sinaloa de Leyva, Navolato, El Fuerte, Choix y Guamúchil y el octavo saldrá entre Guasave y Mazatlán.