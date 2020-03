Sin público, Dorados se juega la vida ante Tampico

Culiacán.- No hay de otra, ganar o empezar a planear las vacaciones. Esta noche el equipo de Dorados de Sinaloa se jugará prácticamente su última oportunidad de meterse en la pelea por un puesto de liguilla, cuando reciba al Tampico Madero en acciones de la octava jornada del Torneo de Clausura 2020 del Ascenso MX. El partido se realizará sin afición, esto como medida preventiva para combatir la pandemia del coronavirus.

El Pez llega al duelo de esta noche con una larga racha sin ganar, razón por la cual marcha en el penúltimo lugar de la tabla general y al borde de la eliminación por segundo torneo consecutivo. El duelo de esta noche dará inicio en punto de las 20:00 horas en la ‘Pecera’, será transmitido a través de la señal de ESPN y Claro Sports.

El presente del equipo sinaloense no es nada alentador, pues están a nada de quedarse sin liguilla por segundo torneo en fila.

Actualmente el Gran Pez acarrea una racha de 13 partidos sin victoria en el Ascenso MX, pues no ganan desde hace seis meses cuando vencieron 2-0 a los Cafetaleros de Chiapas el pasado 20 de septiembre del 2019. En el actual torneo, el Pez cuenta con cuatro empates y tres derrotas en las siete jornadas disputadas, contabilizando únicamente 4 puntos de 25 disputados, para ocupar el penúltimo lugar de la tabla general.

A Dorados no le queda de otra, tiene que ganar los cuatro partidos que le restan al rol regular y esperar resultados para ver si califican a la liguilla.

En caso de no ganar al menos un partido de las últimas cuatro fechas, prácticamente estarán diciendo adiós aunque no de manera matemática. En caso de ganar esta noche, el equipo sinaloense pudiera subir una posición en la tabla, pero se pondría cerca de la zona de liguilla, pues el séptimo lugar actualmente tiene 10 puntos.

Por su parte, el Tampico Madero ha tenido un torneo aceptable, pues cuenta con 12 puntos en el cuarto lugar de la tabla general. El partido es vital también para la visita, pues en caso de ganar asegurarían estar una semana más entre los primeros cuatro lugares, pero en caso de perder corren el riesgo de bajar al séptimo u octavo peldaño.

Dorados y Tampico Madero se han enfrentado en 11 ocasiones en la historia del Ascenso, teniendo como resultado dos empates, ocho victorias de los sinaloenses y solamente un triunfo de los tamaulipecos.

El Gran Pez acumula cuatro victorias en fila sobre el Tampico. La buena noticia para Dorados de Sinaloa es que esta noche pudiera recuperar al colombiano Raúl Zúñiga. El delantero se perdió los últimos compromisos del Pez por una lesión sufrida en la Copa MX ante Bravos de Juárez.