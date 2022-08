¡Sin retorno! Toni Kroos mantiene la decisión de no jugar con la selección de Alemania

Al parecer el tema de Toni Kroos con la selección de Alemania no termino nada bien, debido a que el centrocampista del Real Madrid sigue firme en su última decisión donde dio a conocer que no volverá a jugar en el combinado nacional.

Toni Kroos fue una de las grandes figuras en Alemania tanto en algunas Eurocopas y en Copas del Mundo, pero algo se rompió con el centrocampista y una persona en especifico en su momento.

Toni Kroos ha hablado en las últimas horas en una entrega de premios de SportBild, a la que no pudo asistir pero en la que dejó respuestas a las preguntas de aficionados.

El centrocampista alemán del Real Madrid ha cargado en sus palabras contra Uli Hoeness, el ex presidente del Bayern Múnich, que lo criticara en la pasada Eurocopa.

"Definitivamente no me motivó. Tal vez sí me molestó algo al principio, simplemente porque esperaba un poco más de competencia por su parte. También teniendo en cuenta los simples hechos. La decisión que tomé en aquel momento de dejar la selección se mantiene en pie todavía”, afirmó el centrocampista.

Sus mayores logros con la selección fueron unas semifinales de la Copa del Mundo de 2010 y de la Eurocopa 2012, antes de conquistar el Mundial de Brasil 2014 tras vencer a Argentina por 1-0.

Colaboró con dos goles, ambos en la semifinal, y cuatro asistencias en el torneo, ayudando a que su selección se convirtiera en la primera europea en ser campeona en suelo americano.

Es a fecha de 2022 el jugador con más Mundiales de Clubes con cinco, que completa con otras tantas Ligas de Campeones. Dentro de las Copas del Mundo, el alemán estuvo en el Mundial de Sudáfrica 2010, Mundial 2014 de Brasil y el de 2018 en Rusia.