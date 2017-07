Sinaloa tiene potencial en el arbitraje

Luego de una execelente temporada, que terminó pitando la final de la Tercera División Profesional, el mochitense Joaquín Alberto Vizcarra Armenta busca seguir escalando dentro del arbitraje.Agradecido, satisfecho, primeramente agradecido con Dios porque me dio la oportunidad de llegar a esa fase y satisfecho porque todo ese año que me pasé entrenando, quiza los 4 años que ya tengo en el profesional, están dando fruto, es la segunda vez que me dan un reconocimiento, hace dos años me dieron la relevación de la Tercera División ahora me dan el de Mejor Árbitro, poco a poco vamos avanzando y estoy satisfecho más que nada.Pues yo creo que lo más destacado que tengo es que tengo dos años en la Segunda División, arbitro poco, pero soy el más joven de esa división a nivel país, yo creo que eso se siente bien y en la Tercera División me tocó llegar a esa instancia de la final, de entre 300-400 árbitros que te escojan a ti se siente bien.Me tocó salir en una final de cuarto árbitro hace dos años, de la Sub 13 fue Guadalajara contra Atlas, el árbitro fue León Vicente Barajas, un árbitro de Liga, esta es la primera final que me toca como árbitro central, estuvo bastante intenso el partido, una polémica de un gol que marcamos, jugó Sporting Canami contra Tecos, el partido quedó 2-2, se definió en penales, fue muy intenso, muy desgastante, más que nada fue concentrarse, sacar todo lo que trabajaste, era el momento justo para sacarlo.La Segunda División, posteriormente el Ascenso si en todo caso se puede dar, si Dios quiere y lo permite y después viene la Liga Mx.Es muy difícil vivir en otra ciudad, no conoces a nadie en un principio, estás en otra escuela, otro ambiente, otras comidas, vives solo, no tienes a tu mamá, esas instancias son las que te hacen valorar realmente la familia.Estudio Cultura Física y Deporte, actualmente estoy en cuarto año, ya próximamente en año y medio termino la carrera si Dios quiere y pretendo terminando la carrera irme a vivir a la Ciudad de México, igual que José Luis Baez.Mucho, yo creo que escucharlos a ellos, más que nada a Baez que te sientes identificado porque es de aquí de Los Mochis, el hecho de que haya estado en Culiacán igual que tu, que haya sufrido el no estar con sus padres, que haya sufrido el hecho de no tener X o Y y que haya tomado la decisión de dejar lo que tiene aquí, dejar a su novia en su momento e irse al Estado de México y que le haya resultado y de César Ramos que más que ser un excelente árbitro, es una excelente persona, mis respetos para su manera de ser, es un ejemplo realmente, en su momento me gustaría lo que ellos me han enseñado llevarlo a la práctica, que el tiempo me de la razón y algún día estar en sus zapatos.Así de fácil, César Ramos es un árbitro de Liga, es un árbitro Internacional, muy probablemente él vaya al Mundial, José Luis Baez está en Ascenso, Ismael Rosario Peñuelas arbitro la final de la Tercera División de filiales, yo que arbitré la final de Ascenso de la Tercera División, yo creo que Sinaloa tiene el potencial, nada más hace falta que se le respete al árbitro en su trabajo y que se le apoye realmente, porque potencial si hay.