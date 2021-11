Sinaloa va por el campeonato al Torneo Nacional de Béisbol de Primera Fuerza

Hoy por la noche, desde Topolobampo se embarcó rumbo a La Paz, Baja California Sur el representativo de Sinaloa que participará en el torneo Nacional de Primera Fuerza de Béisbol de Primera Fuerza.

Los sinaloenses buscarán superar lo hecho en el certamen del 2019, en donde cayeron en la final ante Chihuahua, resultado histórico, ya que fue la primera vez que los sinaloenses disputaron un título en dicho torneo.

Sinaloa se encuentra ubicado en el pelotón A junto con los anfitriones, Baja California Sur, además de Querétaro, Tamaulipas y Baja California, ante quienes debutará el próximo domingo en punto de 14:30 horas. La base del equipo es de Culiacán Sinaloa y estará manejado por Paúl Ahumada, quien será acompañado por Ignacio Larrañaga, Cecilio Acosta y Edgar Ahumada.

Como Asociación Estatal de Béisbol de Sinaloa le deseamos mucha suerte y le agradecemos a las empresas y personas que nos ayudaron para que este equipo nos represente dignamente. Instituciones como Japac, ISDE e IMDEC fueron quienes ayudaron a sortear los gastos. Y sobre todo con los jugadores del equipo, quienes ninguno va cobrando un solo peso”, mencionó Fernando Hernández , presidente de la Asociación Estatal de Béisbol.

La delegación sinaloense está integrada por: Luis Navarrete (C), Luis Bojórquez (C), Ramiro Torres (INF), Jorge Félix (INF), Germán Ibarra (INF), Tadeo Espinoza (INF), Brian Luna (INF), Omar Gaytán (INF), José Domínguez (INF), Heriberto Herrera (OF), EFrén García (OF), Abel Rodríguez (OF), Alán Osuna (OF), Radamés Robledo (OF), Rubén Reyes (OF), Héctor Larrañaga (OF), José Ángel Uzeta (OF), Juan Figueroa (OF), Benjamín López (OF), Víctor Sepúlveda (OF), Jesús Ruíz (OF) y José Ángel Sauceda (OF)