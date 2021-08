Sinaloense, Alex Tolosa va al Panamericano-12 de béisbol

El mazatleco Alex Tolosa Mendoza sigue creciendo dentro del rey de los deportes, ya que fue convocado a la selección mexicana de béisbol para participar en el torneo Panamericano Premundial sub-12 que se realizará a partir de este domingo en Aguascalientes, Aguascalientes.

El estado hidrocálido recibirá el certamen del 29 de agosto al 5 de septiembre y será clasificatorio al mundial de la categoría. Para conseguir el boleto, los mexicanos tendrán que enfrentar en round robin a las selecciones de República Dominicana, Panamá, Puerto Rico, Venezuela y Colombia.

Calendario de juegos del torneo Panámericano. Foto: Cortesía.

Posteriormente, los mejores cuatro pasarán a la siguiente etapa, en donde empezarán a tomar camino rumbo a las preseas dorada, plateada y de bronce.

“Muy contentos de que la Federación Mexicana de Béisbol haya tomado en cuenta a Alex Tolosa, porque Sinaloa no participó en el campeonato nacional sub 12 por que hace dos meses no estábamos en condiciones de hacer el equipo por otros compromisos que tenía las ligas infantiles de Sinaloa. Contento y agradecido con las personas encargadas de formar este selectivo. Le deseo mucha suerte a Alex y obviamente a la Selección Mexicana Sub 12, que busca su pase al mundial, que es probable se lleve en China en noviembre próximo. Mucha suerte”, dijo Fernando Hernández Rubio, presidente de la Asociación Estatal de Béisbol, ante el llamado del joven mazatleco.