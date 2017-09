Sinaloense cumple sueño en Chivas

El sueño de ser futbolista profesional fue más fuerte que las críticas recibidas en su natal Angostura, Sinaloa. Decepcionada por la falta de oportunidades que en México existían para el futbol femenil, Blanca María Félix Castro, una portera de grandes características, vio su sueño truncado por algunos años; sin embargo, hoy en día disfruta las mieles de la felicidad, pues el pasado fin de semana cumplió su más grande anhelo: debutar con las Chivas Rayadas del Guadalajara en la nueva Liga MX Femenil.

Foto: Cortesía. Blanca Félix debutó con Chivas el pasado fin de semana

La vida no ha sido fácil para la portera sinaloense, ya que para cumplir su sueño más grande tuvo que separarse de la persona más importante de su vida: su abuela María. No obstante, Blanca considera que para tener éxito en la vida hay que vencer cada obstáculo que se presente.

Además de convertirse en futbolista profesional, la guardameta angosturense está a punto de recibirse en la Licenciatura de Educación Física, demostrándose a sí misma que las mujeres pueden cumplir con varias responsabilidades a la vez, algo de lo que fue señalada en su infancia por el hecho de ser niña.

Desde la capital jalisciense, Blanca compartió vía telefónica aspectos de su vida personal y profesional en entrevista exclusiva para EL DEBATE.

Luego de seis fechas en la Liga Femenil se da tu debut, ¿cómo te sientes?

Muy contenta. Cuando me dijeron que iba a debutar, me sentí muy emocionada. Fue difícil estar en la banca o a veces ni siquiera convocada, pero siempre me estuve preparando. Gracias a Dios se llegó el momento y ahora hay que seguir igual para que no sea mi primer y último partido.

Foto: Cortesía

¿Qué tanto tiempo antes te avisaron de que ibas a debutar?

Cuatro días antes me avisaron. Primero le dije a mi mamá y luego a mi abuela, que está allá en Sinaloa, y pues se emocionaron igual que yo. Sentí muchos nervios antes del juego, no dormía, estaba muy ansiosa por la noticia, pero me motivé para entrenar más duro. Ya durante el partido no me sentí tan nerviosa, de hecho estaba muy segura y todo salió bien gracias a dios. Ganamos 6-0, y pues qué mejor manera de debutar que dejando la meta en cero.

Platícame de tu llegada a Chivas, ¿cómo te animaste a ser parte del visoreo?

Por medio de las redes sociales de Chivas miré que iban a realizar visorías en Guadalajara. Me dije, yo voy, aunque creí que no iba a quedar por el hecho de ser portera, pero me animé y ayudó que mi mamá vive aquí en Guadalajara. Llegué y pasé varios días entrenando, viví con la incógnita de que si me iba a quedar o no, así estuve una semana, y el último día de visorías me dieron un contrato. Fue una sorpresa, la verdad.

Antes de convertirte en futbolista, ¿quién era Blanca Félix?

Una estudiante de la Licenciatura en Educación Física en la UAS, donde practicaba el futbol por pasatiempo.

Nací y crecí en el municipio de Angostura, en un pueblo que se llama Colonia Sinaloa, luego decidí mudarme a Culiacán para entrar a la universidad, y ahora espero que me manden unos papeles de la UAS para cursar el último grado de estudios en Guadalajara.

¿Cómo se da tu gusto por el futbol?

Me gustó desde niña. Cuando tenía como 8 años estaba en un equipo con puros hombres ahí en el rancho, no había otra niña más que yo. En ese entonces yo no era portera porque no me lo permitían. Era así de cómo una niña va a ser portera. Era algo ilógico para los niños y entrenadores. Fue difícil porque mi sueño era ser arquera, pero conforme iba creciendo había menos oportunidades, ya que no hay equipos femeniles y con los niños ya no se puede jugar a partir de cierta edad. Fue entonces que decido dejar el futbol por algunos años, y fue cuando ingresé a la universidad que lo retomo al ser parte de las Águilas UAS.

Entonces, de estar prácticamente retirada del futbol, hoy defiendes la meta de Chivas. Qué cambio, ¿no?

Así es. Además, es como un doble sueño para mí porque el primero era jugar en la Liga Femenil, y el segundo era hacerlo con el equipo de mis amores, que es Chivas. Desde niña mi ídolo fue Oswaldo Sánchez, entonces cumplí un sueño doble.

¿Qué opinión te merece la Liga Femenil?

Que se habían tardado en hacerla porque hay mucho talento en México. Qué bueno que ya exista y le doy las gracias a quienes hicieron esto posible. Es una oportunidad única.

¿Dónde te ves en un futuro?

Uno sueña con jugar en selección mexicana, y ¿por qué no?, dar el salto a Europa. Quisiera jugar en el equipo femenil del Barcelona.

¿Quisieras dedicarle a alguien tu debut?

Claro que sí, va dedicado a la persona que es la culpable de que yo esté aquí: mi abuela María Sánchez. Ella me llevaba desde chiquita a los partidos y siempre buscó que yo llegara a cumplir mi sueño.