Sinaloenses poniendo en alto a México por el mundo gracias al béisbol

Sinaloa.- Hace un par de semanas ocho sinaloenses formaron parte de la selección mexicana de Beisbol sub 12 que se desarrolló en China-Taipéi. Seis de ellos eran peloteros, mientras que los otros dos formaron parte del cuerpo técnico. EL DEBATE pudo platicar con algunos de estos integrantes que se encontraban en la capital sinaloense, en donde externaron sus emociones por haber sido parte de esta experiencia. Ramiro Gaxiola, Héctor Cuevas, Dereck López, Ezequiel Rivera y el coach Erick Gutiérrez fueron los protagonistas de esta plática.

“Se siente muy bonito porque estás viajando al otro lado del mundo, en donde no entiendes mucho. El idioma es muy diferente. Es una cosa impresionante el ponerte el uniforme de México, además de que lo hace más especial el saber que no cualquiera lo puede utilizar”, dijo Ramiro Gaxiola, quien tiene como principal objetivo llegar a las Grandes Ligas y que tiene como inspiración a Alex Kirk, por ser mexicano y compartir esa posición dentro del diamante.



Para los jóvenes, el ir a otro continente a representar a su país no solo lo marcó en sus aspiraciones de llegar al profesionalismo, sino que también les ayudó para reforzar sus ideales como personas. “Es una experiencia muy bonita, tanto fuera del campo, como dentro del diamante y conocer a tus compañeros a fondo. También es estar en un lugar nuevo y eso lo hace diferente. Aprendí a que tengo que echarle más ganas para poder ganarme un lugar. Me siento orgulloso de usar el uniforme de México. Mis papás se pusieron muy felices cuando se enteraron de que iría al Mundial”, señaló Dereck López, que tiene como objetivo llegar a tomarse su tacita de café en MLB y poder seguir los pasos de su ídolo, Francisco Lindor, a quien considera un pelotero elegante y trabajador.

Jugadores sinaloense representaron a México en torneo internacional | Foto: Josué Medina/Debate

Para los peloteros que no pasan de los doce años de edad, el poder escuchar el himno nacional en otro país significa mucho y esperan pronto seguir el mismo camino de representar a México y demostrar la calidad a la que pueden aspirar. “Sentí muy bonito al momento de escuchar el himno nacional en China-Taipéi mientras representaba los colores de México. Al momento de pararme en el diamante me emocionaba mucho y no dejaba de pensar en mi familia y amigos que me apoyaron”, expresó Dereck López, que no pierde de vista el objetivo de en algún momento llegar al profesionalismo, tanto en Grandes Ligas, como con el equipo de su ciudad, los Tomateros de Culiacán, aunque para ello tenga que hacer más sacrificios de los que ya ha hecho.

“He sacrificado momentos con mi familia o convivir más con mis amigos, no estudiar bien, pero todo ha valido la pena el sacrificio y me siento muy bien jugando beisbol. Me he imaginado muchas veces jugando en el estadio de los Tomateros de Culiacán y siento muy bonito porque sé que lo voy a lograr”, explicó el joven que ve como inspiración a Manny Machado y Joey Meneses.

Por otro lado, Ezequiel Rivera acaparó reflectores al liderar el departamento de cuadrangulares durante un lapso, además de ser nombrado como el mejor tercera base del equipo ideal del certamen, mención que le da un plus a su novel trayectoria y que sin duda alguna en un futuro podrá presumir en su currículum al momento de que los scouts le estén siguiendo la pista.

“Fue una experiencia grande y emocionante porque tal vez solamente se pueda lograr en una sola ocasión o hasta dos y siempre se quedará en mi vida”, expresó Ezequiel al dar sus impresiones sobre esa experiencia de jugar con México en una justa internacional y que recuerda con mucha emoción. “Sentía muchos nervios, son equipos demasiado buenos y el escuchar nuestro himno en otro país es algo indescriptible”, describía mientras en su cara se mostraba la emoción de recordar esos momentos.

Ezequiel Rivera se llevó el galardón como uno de los mejores jugadores el torneo | Foto: Josué Media/Debate

Rivera considera que ha trabajado duro y es por ello que considera que esta distinción no fue fruto de la casualidad. “Para tener ese logro tuve que trabajar mucho, entrenar todos los días, levantarme temprano y no dejar de entrenar, pero he tenido como satisfacción el ganar estos trofeos“, dijo Ezequiel Rivera, que también tiene la curiosidad de jugar con los Tomateros de Culiacán. ”El poder agarrar un turno en el estadio de los Tomateros es algo muy especial”, dijo para finalizar.

Junto a los jóvenes se encontraba Erick Gutiérrez, quien asistió al evento como coach y que además de intentar mostrarles los secretos de beisbol a los jóvenes, trata de guiarlos por buen camino, logrando entre ellos una atmósfera de camaradería y familiar. “Es una experiencia inolvidable. Los niños llegaron contentos, a pesar de que obtuvieron el sexto lugar. Para muchas personas no es algo importante, pero la experiencia de qué adquirieron es importante. Sé que a ellos no se les olvidará, como a mí tampoco.

Haber formado parte del cuerpo técnico de la selección nacional es importante para mí y me da a pensar que estamos haciendo las cosas bien en Sinaloa, en Culiacán, porque fue el municipio que más seleccionados tuvo en este combinado”, describió el coach, que iba acompañado de su hijo Ramiro Gaxiola. “Feliz de ver a mi hijo participando en un evento importante y poder compartirlo con él”, dijo.