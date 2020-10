Snoop Dogg porta con orgullo los colores de la Selección Mexicana con jersey especial

Estados Unidos.- El rapero Snoop Dogg no deja de sorprender y es que este jueves a través de sus redes sociales dejó ver su amor por México al portar firmemente los colores de la Selección Mexicana de Futbol. El rapero recibió el jersey como un regalo de otro gran exponente del medio como 'El Alemán', el rapero mexicano Erik Alemán.

A través de redes sociales ambos raperos compartieron algunas imágenes de lo que sería una colaboración, además dejaron ver la gran relación que hay entre ambos. Tanto en el Instagram de Alemán como de Snoop Dogg se puede ver un clip en donde el mexicano le entrega un jersey personalizado al rapero estadounidense con el número 213. Mientras que él portó una con el número 10.

En las imágenes se puede ver a ambos juntos en lo que parece un set de grabación en compañía de otras personas. Sobre el tema musical poco se sabe, pues han mantenido muy bien el secreto.

Esta no es la primera vez que Snoop Dogg utiliza una camiseta de la Selección Mexicana y es que también se le ha visto con el jersey que utilizaron en el Mundial de Brasil 2014. Pero no solo esas han sido las camisetas deportivas que ha utilizado, sobre él han pasado equipos como el Barcelona, Colombia, España, New York City entre otros clubes y selecciones alrededor del mundo.

Alemán y Snoop Dogg en la grabación de su videoclip | Fotos Instagram

Su más reciente acercamiento con México fue su colaboración algo pocas veces visto pues mezcló su ritmo con el de la Banda MS para crear uno de los temas más escuchados este 2020 de la agrupación sinaloense.

Recientemente se dejó ver el nuevo tatuaje en honor a los Lakers de la NBA ya que el rapero se tatuó en su antebrazo derecho el logo del equipo luego de que el fin de semana anterior ganaron el título de la NBA. El basquetbol es uno de los deportes favoritos del rapero que evidentemente se apasiona con la victoria de su equipo.

Por si fuera poco en ese mismo tatuaje grabó en su piel las iniciales del legendario Kobe Bryant quien en este año dejó este mundo luego del accidente sufrido el pasado mes de enero.